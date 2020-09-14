Американская касса: «Довод» не смог возродить прокат

Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан-Франциско остаются закрытыми для американского кинопроката. А без них дистрибьюторов, готовых вслед за Warner Bros. выпустить на внутренний рынок крупнобюджетный продукт, пока не находится. В отсутствие же значимых зрительских релизов, валовые сборы прошедшего уикенда вновь начали проседать.

Увеличив зону проката на 100 площадок, ДОВОД Кристофера Нолана потерял за три дня 29% от кассы уикенда недельной давности. Из $6,7 млн сборов уикенда $725 тысяч принесли показы в формате IMAX. Суммарные сборы в этом формате составляют в целом 13% от вала на внутреннем рынке.

Гендерное соотношение аудитории фильма составляет 64% к 36% в пользу мужчин. 61% публики оказались старше 25 лет. Посетители с белой кожей составляют 60% посетителей сеансов картины, 16% – афроамериканцы, 13% латиноамериканцы и 10% – выходцы из Азии.

Текущие сборы дорогостоящего фильма явно не удовлетворяют прокатчика. Результатом этого стал перенос релиза его следующего крупного проекта ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984 на 25 декабря. Соответственно, планировавшийся ранее декабрьский тентпол ДЮНА ушел на 2021 год. Следом Universal сдвинул на следующий год выход продюсерского проекта Джордана Пила КЭНДИМЭН, ремейка культового хоррора конца прошлого века.

Единственной новинкой широкого проката прошедшего уикенда стала романтическая мелодрама THE BROKEN HEARTS GALLERY. В США фильм выпустила компания TriStar Pictures, жанровое подразделение Sony. Картина рассказывает о девушке, которая открывает галерею, куда каждый желающий может принести вещь, напоминающую о несложившихся отношениях. Проект был приобретен Sony за $8 млн и нацелен преимущественно на женскую аудиторию, причем характеризуется заметным этническим уклоном.

Большинство своих крупных релизов мейджор уже сдвинул на следующий год. В графике 2020-го у него пока остались мультфильм НА СВЯЗИ (23 октября), ромком THE HAPPIEST SEASON (25 ноября) и сиквел фильма ужасов ESCAPE ROOM 2 (30 декабря).

В 290 канадских кинотеатрах романтическая мелодрама ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG) за три дня заработала $525 тысяч. Это почти на 30% больше, чем было у первой части франшизы. В США фильм появится на экранах только 23 октября. Создатели картины остались крайне недовольны сотрудничеством с американским прокатчиком первой части серии – Aviron Pictures, поэтому сиквел было доверено выпускать возрождающейся компании Open Road.

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14.09.2020 Автор: Никита Никитин