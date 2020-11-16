Американская касса: «Дичь» стартует с первого места

Американский кинопрокат вновь впадает в спячку. Ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка и негативный новостной фон сказывается на общих показателях рынка. В стране функционируют только 47,7% из имеющихся кинотеатров, хотя месяц назад эта цифра превышала 50%. Повторно закрылись площадки в Сан-Диего, Сакраменто, в Орегоне и части округов штата Нью-Йорк. Также начали закрываться некоторые кинотеатры в канадском Торонто.

И тем не менее, кинопрокат хоть как-то, но живет. Не в последнюю очередь благодаря усилиям студии Universal и ее дочерней компании Focus Features. Их проекты занимают сразу три места в топ-5 самых кассовых картин уикенда. На первом месте в этом топе находится новинка − комедийный хоррор от Universal и Blumhouse ДИЧЬ. Эта картина получила на старте $3,7 млн. Интересно, что это 14-й релиз производства Blumhouse, которому покоряется первое место американского топа.

На второе место опустился лидер прошлой недели − драма от Universal и Focus Features КРОВНЫЕ УЗЫ. Лента собрала $1,8 млн, увеличив свою домашнюю кассу до $6,9 млн.

Замыкает тройку лидеров комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ от независимой компании 101 Studios. Шестой уикенд в кинотеатрах принес картине $1,3 млн. Общие сборы фильма в США и Канаде составляют $15,2 млн.

На четвертом месте еще один проект от Universal и Focus − хоррор ДАВАЙ ПОИГРАЕМ (COME PLAY). Эта картина положила в свою копилку $1,1 млн, увеличив общую кассу до $7,3 млн. А замыкает топ-5 боевик ЧЕСТНЫЙ ВОР от компании Open Road Films. Лента с участием Лиама Нисона за уикенд собрала в американский кинотеатрах $800 тыс., увеличив свою общую кассу до $12,4 млн.

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16.11.2020 Автор: Артур Чачелов