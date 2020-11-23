Американская касса: на увядающем рынке лидерство сохранила «Дичь»

Кризис на американском кинопрокатном рынке усугубляется. За неделю в США и Канаде закрылось в общей сложности более 700 кинотеатров. Причин тому много: отсутствие аудитории, отсутствие мощного репертуара, запреты властей. В целом, нынешний уикенд по кассовым сборам оказался в половину слабее предыдущего. Его цифры сравнимы с цифрами второй половины августа.

Лидером увядающего проката остается комедийный слэшер ДИЧЬ от студии Universal. Лента сумела положить в свою копилку всего $1,2 млн. Общая касса проекта сейчас составляет $5,59 млн. Второе место топа у комедии ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, который на седьмой неделе проката сумел собрать еще $733 тыс., увеличив свою обoe. кассу до $16,18 млн.

Третье и четвертое места по итогам уикенда достались релизам компании Focus Features. Это драма КРОВНЫЕ УЗЫ с $710 тыс. и хоррор ДАВАЙ ПОИГРАЕМ с $550 тыс. Первая лента сейчас может похвастаться общими сборами в $7,93 млн, а вторая − $8,05 млн.

Замыкает пятерку лидеров «новинка» − перевыпущенный в прокат фильм студии Disney 1994 года выпуска САНТА-КЛАУС. Лента получила $461 тыс.

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23.11.2020 Автор: Артур Чачелов