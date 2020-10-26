Американская касса: «Честный вор» сохранил лидерство

43-й уикенд американского оказался одним из самых слабых уикендов этой осени. Ни одна из стартовавших новинок не смогла оправдать возложенных ожиданий, хотя особой конкуренции от холдоверов у них не было. Картины получают широкую роспись, но люди сейчас крайне неактивно ходят в кино: заполняемость залов − хуже некуда. В этой ситуации лидером кассовых сборов на уикенде остался боевик ЧЕСТНЫЙ ВОР компании Open Road Films. Лента с Лиамом Нисоном потеряла 43% сборов прошлой недели, собрав сейчас только $2,35 млн. Общая касса проекта составляет $7,48 млн. Значительный вклад в заработки проекта вносят автокинотеатры.

На втором месте топа осталась комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Релиз от 101 Studios потерял всего 25% сборов прошлого уикенда, собрав еще $1,88 млн и увеличив свою американскую кассу до $9,72 млн. Замыкает тройку лидеров ДОВОД от Warner Bros, положивший в свою копилку еще $1,30 млн. Его сборы картины на родине, таким образом, составляют сейчас $52,5 млн.

На четвертом месте оказалась первая из вышедших новинок − хоррор 20th Century Studios ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК (The Empty Man). Несмотря на широкую роспись, ленте удалось собрать только $1,27 млн. Возможно, благодаря Хэллоуину, следующие выходные для проекта станут чуть более успешными. А замкнул топ-5 перевыпущенный Disney КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. Его результат на уикенде − $577 тыс. и $1,90 млн общих сборов.

Еще один новый перевыпуск классики от Disney − мультфильм КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ − оказался на 7 месте с $494 тыс. А с восьмого места стартовал успевший стать международным хитом проект ПОСЛЕ. ГЛАВА 2. В США он, по всей видимости, особым спросом не пользуется: лента получила только $420 тыс.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

26.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, Deadline, BOM