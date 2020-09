Американская касса: Падение продолжается

В США открыты 75% кинотеатров, но облегчение этот факт никому не приносит. На экранах просто нечего показывать. Многие площадки уже перешли на сокращенный график, работая только в вечерние часы и в выходные дни. От безысходности в очередной повторный прокат выходит одна из частей франшизы ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, а роспись новинок не превышает 1000 площадок.

Общие сборы уикенда в Штатах сократились по сравнению с прошлой неделей на 13% и составили $9,5 млн. Лучшей новинкой стал музыкальный проект о популярном корейском бойз-бэнде BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ (СOOL), стартовавший с $980 тысяч.

Небольшой независимый прокатчик Gravitas Ventures, выпускающий большинство своих релизов сразу онлайн, получил невиданную доселе роспись и смог показать итальянский хоррор SHORTCUT на 725 площадках. Фильм заработал $305 тысяч и занял девятое место чарта.

FuniMation выпустил японское аниме AKIRA 4K ($270 тысяч), а Sony предложил на суд зрителей комедию с Ричардом Дженкинсом THE LAST SHIFT, заработавшую в премьерный уикенд $235 тысяч.

Около ста площадок смогли поработать новой работой Аарона Соркина TRIAL OF THE CHICAGO 7 со звездным актерским составом. Но Netflix традиционно не предоставляет данных о кассовых сборах своих проектов. Впрочем, для индустрии в любом случае все это является локальными историями.

Гораздо важнее, что на прошедшей неделе произошла новая глобальная чистка американского и, как следствие, мирового графика релизов. Устроила ее компания Disney. Кинокомикс ЧЕРНАЯ ВДОВА переехал на 7 мая. Стоявшее там фэнтези CHANG-CI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS сместилось на 9 июля. А еще один кинокомикс ВЕЧНЫЕ ушел с 12 февраля на 5 ноября 2021 года. Новая экранизация Агаты Кристи СМЕРТЬ НА НИЛЕ планируется к выходу на большие экраны 18 декабря. А премьера ремейка знаменитого мюзикла ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ Стивена Спилберга теперь запланирована на следующий декабрь. Примечательно, что пока ни один из этих фильмов не ушел на Disney+, а мультфильм Pixar ДУША все еще фигурирует на дате 20 ноября. Следующим претендентом на выбывание является проект Lionsgate VOYAGERS.

Заключив на недавнем кинорынке в Торонто и сразу после него сделки на сумму более $100 млн, компания STX International изрядно удивила игроков рынка. Финансовый источник столь бурной активности следует искать в Индии – студия находится в процессе слияния с крупным индийским конгломератом Eros. Вновь образуемая структура уже получила название ErosSTX International. А ее пакет на ближайшее время включает такие амбициозные картины, как криминальный экшн Гая Ричи FIVE EYES с Джейсоном Стэйтемом, экшн Джо Карнахана COPSHOP c Джерардом Батлером, исторический военный эпик DEVOTION, авантюрная комедия QUEENPINS с Кристен Белл и криминальная драмеди I CARE A LOT с Розамунд Пайк и Питером Динклейджем. Инвестиции в чистый акционерный капитал новой компании достигли $125 млн, а ее обновленная кредитная линия пулу банков, возглавляемому JP Morgan, составляет $350 млн.

28.09.2020 Автор: Семен Брожитов