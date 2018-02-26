МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Международная касса: китайские блокбастеры снова не пустили «Черную Пантеру» в лидеры

В топ-5 уикенда только два голливудских проекта

Второй уикенд подряд лидерами рейтинга самых кассовых фильмов становятся проекты из Китая. Именно они мешают новинке от Marvel – фильму ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА – полноценно возглавить прокат за пределами США. Вот и на этот раз ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА только вторая. Лента положила в свою копилку $83,8 млн, увеличив международные сборы до $304 млн. Если прибавить сюда кассу США, то в активе фильма окажется уже $704 млн.

Самой успешной международной территорией для картины является Великобритания, где у фильма уже $41,2 млн. Южная Корея принесла проекту $36 млн, Бразилия – $18,6 млн, Австралия и Мексика – по $17,4 млн. $15 млн в общую копилку добавила Франция, $11 млн – Германия, $10,6 млн – Тайвань, почти $10 млн – Индонезия.  

Первое место в чарте по итогам уикенда занял китайский боевик ОПЕРАЦИЯ В КРАСНОМ МОРЕ. Эта картина положила в свою копилку $107 млн, что почти на 50% больше, чем неделей ранее. Общая касса этой картины достигает $335 млн. Уже сейчас фильм входит в топ-10 самых кассовых картин за всю историю китайского кинопроката (8 место). 

Сразу $80 млн и третье место в итоговом чарте уикенда оказалось у комедийного боевика ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА 2. Эта китайская картина заработала в общей сложности более $417,5 млн. А вот лидер прошлой недели – фэнтези ОХОТА НА МОНСТРА 2 – сильно сдал позиции в местном рейтинге. Впрочем, заработанных им за уикенд $32,5 млн хватило, чтобы с легкостью занять четвертое место в международном топе. Общие кассовые сборы этой картины сейчас достигают $319 млн за десять дней.

Закрывать пятерку лучших выпало голливудской эротической драме ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ. За выходные лента положила в свои закрома еще $22 млн. Общая касса проекта превышает $230,5 млн, а если учитывать ее сборы и в домашнем прокате, сумма возрастает до $320 млн.

26.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, Entgroup

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