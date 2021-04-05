Международная касса: «Годзилла против Конга» не пропустила конкурентов

Безоговорочным лидером международного проката остается блокбастер ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА. Второй уикенд в кинотеатрах мира принес картине еще $76,1 млн, что всего на 39% меньше, чем было неделей раньше. Всего же за пределами США проект собрал уже $236,9 млн, став самым быстрыми релизом нового пандемийного времени, преодолевшим отметку в две сотни миллионов. Вместе с американской кассой общие сборы релиза составляют $285,4 млн.

Наибольший вклад в успех проекта внес, конечно же, Китай. В стране сейчас период национального праздника и люди активно ходят в кино. И пусть по итогам традиционного уикенда ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА не сумел занять в Поднебесной первого места, ему здесь все равно в общей сложности уже покорилось $137,1 млн. Это первый постпандемийный голливудский проект, сумевший выйти в стране за сто миллионов. Другими успешными рынками для картины стали: Мексика (общие сборы − $12,9 млн), Австралия (общие сборы − $10,9 млн), Тайвань ($9,7 млн), Россия ($9,6 млн), Индия ($7,9 млн), Таиланд ($5,6 млн), Южная Корея ($4,8 млн), Вьетнам ($4,7 млн) и единственный работающий западноевропейский рынок − Испания ($4,2 млн). Интересно, что почти 10% своей общемировой выручки фильм собрал в кинотеатрах IMAX.

Второе место международного топа у фильма, который выиграл уикенд в Китае − ленты МОЯ СЕСТРА (My Sister). Этой среднебюджетной драме покорилось $52,15 млн.

Данные о других проектах в международном прокате чрезвычайно скудны и не позволяют выстроить корректный топ. Однако очевидно, что в него попадает мультфильм КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН (The Monkey King), собравший в китайском прокате за уикенд $7,12 млн. Также в него может попасть китайская комедийная драма ГЛАВА 11 (The Eleventh Chapter), получившая на уикенде $5,13 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

05.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, EntGroup, KoBiz