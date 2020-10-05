Международная касса: Китай снова рулит

Несмотря на новости о «вторых волнах эпидемии» в разных странах мира, международный кинопрокат живет своей, достаточно активной жизнью. До прежних высот ему пока далеко, но дела здесь обстоят гораздо лучше, чем, например, в прокате Северной Америки. Сейчас основную кинокассу в мире делает Китай. Этот рынок, несмотря на ограничения, показывает выдающиеся для сегодняшнего дня цифры. А потому, китайские релизы с уверенностью возглавляют международный чарт по кассовым сборам.

На первом месте по итогам уикенда проект MY PEOPLE, MY HOMETOWN (под таким международным названием он выходит за пределами Китая) − альманах, сконструированный по лекалам успешного проекта 2019 года. Новинка вышла в прокат в четверг и за четыре дня сумела собрать в Китае $159,88 млн. Лента довольно долго сражалась за лидерство с другой новинкой − анимационным фэнтези-проектом ЦЗЯН ЦЗЫЯ: ЛЕГЕНДА ОБ ОБОЖЕСТВЛЕНИИ, но в конце-концов вышла на первое место. Мультфильм же за четыре дня сумел положить в свою копилку $152,57 млн. Замыкает тройку лидеров китайского (и, как следствие, международного) проката спортивная драма LEAP с $23,39 млн за уикенд. Общая касса этой картины в Китае составляет $71,24 млн.

Американский ДОВОД собрал в международном прокате $11,5 млн. Теперь его кассовые сборы по итогам шести недель работы за пределами Северной Америки составляют $262 млн. Общемировая касса проекта − $307,1 млн. Из них, Китай принес $65,6 млн, Япония − $15,9 млн, Южная Корея − $14,2 млн, небольшой Тайвань − $11 млн. В Европе наибольшая касса у фильма собрана в Великобритании − почти $21 млн, $20 млн лента собрала во Франции, $16 млн получила в Германии. Россия принесла $10,5 млн, Испания − $8,2 млн. Напомним, что ранее студия Warner Bros заявляла, что для окупаемости фильма в мировом прокате ей необходимо собрать не менее $400 млн.

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05.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group, THR, Variety