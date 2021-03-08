Международная касса: «Райя и последний дракон» стартует второй

Лидерами международного бокс-офиса продолжают оставаться китайские картины. Правда, на этот раз в пятерке их меньше, чем обычно. И все же, первое место топа у фантастической комедии ПРИВЕТ, МАМ! Еще одни выходные в китайских кинотеатрах принесли проекту почти $23 млн. Общая касса фильма составляет $785 млн. Результат впечатляющий.

Увы, китайский прокат не был так щедр для новой голливудской премьеры − мультфильма РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Эта картина в свой первый уикенд собрала здесь только $8,4 млн. Впрочем, это лучший результат среди всех международных территорий. Второй по значимости оказалась Россия, принесшая $2,8 млн. Затем следует Австралия с $1,2 млн, Южная Корея с $1 млн и Япония с $700 тыс. Всего же на 32 международных территориях РАЙЕ покорилось $17,6 млн. Вместе с американской кассой на ее счетах теперь $26,2 млн. Интересно, что из-за конфликта Disney с крупными киносетями из-за процентовки будущих сборов, мультфильм не показывали во многих кинотеатрах Мексики и Латинской Америки, а это большой и важный рынок для хорошей кассы.

Еще $11 млн прибавил к своей кассе китайский проект КОНЕЦ ИГРЫ. За месяц эта картина собрала уже $90,5 млн. Впрочем, это совсем мало по сравнению с общими сборами фильма, стоящего на четвертом месте этого международного топа. Речь о китайском хите ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА 3. Выходные принесли ему $8 млн, увеличив общую кассу до $687 млн).

Замыкает пятерку лидеров ТОМ И ДЖЕРРИ. Лента работала на 34 международных рынках, которые принесли ей за выходные $5 млн. Больше всех старалась Россия, подарившая $1,6 млн. Мексика принесла $1,5 млн, Китай − $1,4 млн. Всего за пределами США фильм собрал $34,3 млн. Его общемировая касса составляет пока $57,3 млн.

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08.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group, THR, Variety, KoBiz, Deadline