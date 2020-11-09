МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Международная касса: «Клинок, рассекающий демонов» снова вышел в лидеры

Главную роль по-прежнему играют азиатские рынки

Лидерами кассовых сборов за пределами Северной Америки продолжают оставаться азиатские рынки, практически восстановившиеся после локдауна. А вот крупные рынки Европы идут строго противоположным курсом и повлиять на расклад уже никак не могут. Потому, на этом уикенде борьба за первое место развернулась между проектами из Японии и Китая.

По предварительным данным, победило японское аниме КЛИНОК, РАССЕКАЮЩИЙ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД. Вот уже месяц этот хит не перестает удивлять стойкостью. Прошедшие выходные принесли ему еще $15,5 млн. Общая касса мультфильма на родине составляет уже $194 млн. Еще около $9 млн проект заработал на Тайване.

Бывший лидер нашего чарта − военная драма ПОДВИГ из Китая − на этот раз становится второй. У себя на родине фильм по-прежнему лидирует в топе, собирая около $14,4 млн. Общая касса проекта составляет $133,83 млн.

Замыкает тройку лидеров международного топа китайская новинка − триллер НАЗАД НА ПРИСТАНЬ (Back to the Wharf). Этот проект собрал за выходные $7,05 млн. Патриотический альманах из Китая МОЙ НАРОД, МОЯ РОДИНА по итогам прошедшего уикенда в международном чарте как и неделю назад занял четвертое место. Картина положила на свой счет еще $4,86 млн, увеличив общую кассу до $416 млн. 

Замыкает пятерку лидеров новинка из Южной Кореи − проект с международным названием COLLECTORS (в России − ОГРАБЛЕНИЕ СКЛЕПА). Эта криминальная приключенческая комедия на родине в среду, 4 ноября и за расширенный уикенд сумела собрать $4,73 млн. 

Голливудские ВЕДЬМЫ отстали от пятерки лидеров совсем на чуть-чуть. Второй уикенд в международном прокате принес фильму $3,5 млн, большую часть из которых обеспечила Россия.   

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09.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group, THR, Variety, KoBiz, ComScore

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