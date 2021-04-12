Международная касса: «Мортал комбат» стартует с третьего места

Лидером кассовых сборов международного проката остался блокбастер ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА. Выходные принесли ей еще $24,1 млн, что на 66% меньше, чем было неделю назад. Значительную часть вновь внес Китай, собравший за выходные около $13 млн. Общие сборы фильма за пределами США составляют $288,3 млн, а общемировые − $357,8 млн. Как бы там ни было, пока лента идет лучше КОНГА: ОСТРОВА ЧЕРЕПА (на 7%) и ГОДЗИЛЛЫ 2 (НА 46%) и скоро одолеет ДОВОД в соревновании за звание самого кассового американского релиза периода пандемии.

Наиболее успешно ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА работает в Китае (сборы − $165,4 млн). Далее по величине сборов следует Австралия ($16 млн), Мексика ($15,8 млн), Тайвань ($11,7 млн) и Россия ($11,1 млн). Кинотеатры IMAX обеспечили проекту 9% его кассы ($26,8 млн).

Второе место международного топа у лидера китайского проката − ленты СЕСТРА, которая за выходные сумела собрать еще $21 млн. Общая касса проекта на родине сейчас составляет $100,37 млн.

С третьего места стартует новинка − лента МОРТАЛ КОМБАТ. Первые выходные в международном прокате приносят картине сразу $10,7 млн, причем $6,1 млн обеспечила одна только Россия. На следующей неделе релиз появится на 12 международных рынках, включая Мексику и Испанию. Пока же, кроме уверенного старта в России похвастаться ему особо нечем: Саудовская Аравия принесла $691 тыс., ОАЭ − $689 тыс., Таиланд − $574 тыс., Тайвань − только $554 тыс., Южная Корея − $275 тыс.

На четвретом месте оказывается еще один голливудский проект − семейная лента КРОЛИК ПИТЕР 2. Релиз Sony пока работает только в Австралии и Новой Зеландии. Выходные принесли ему $2,8 млн, из которых $2,5 млн обеспечила Австралия. Общая международная касса проекта составляет $10,2 млн. В России лента выходит через месяц, в США − через два.

Китайский мультфильм КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН (The Monkey King) собирает за уикенд около $2,7 млн и попадает на пятое место топа.

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12.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, EntGroup, KoBiz