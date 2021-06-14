МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Международная касса: «Заклятие 3» обогнало всех

Тройка лидеров не изменилась

Прошедшая неделя обошлась без крупных новинок, поэтому первую позицию занял лидер прошлого уикенда ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА, за которым последовали КРУЭЛЛА и ТИХОЕ МЕСТО 2

ЗАКЛЯТИЕ 3 сейчас собрало в мире $110 млн после добавления $23,4 млн на минувшем уикенде — падение составило 44%. Таким образом, текущая международная касса фильма составляет $68 млн. Далее картина выйдет еще на 18 рынках, включая Германию, Японию и Тайвань. Франция принесла продолжению фильмов ужасов самую большую кассу за выходные — $5 млн. 

ТИХОЕ МЕСТО 2 добавило $16 млн в третий уикенд. Теперь международная касса составила $75,8 млн за рубежом на 37 рынках и $184,8 млн суммарно по всему миру. Падение с прошлых выходных составило всего 54%. За аналогичный период картина опережает первую часть по кассе на 19%.

КРУЭЛЛА заработала еще $17,6 млн на 39 рынках, что увеличило международную кассу до $73,3 млн и суммарные сборы до $129,3 млн. В Поднебесной ситуация для фильма о диснеевской злодейке улучшилась: во второе прокатное воскресенье касса стала на 33% больше, чем в день старта. Сейчас картина собрала в Китае $10,7 млн. В Китае сейчас идут четырехдневные выходные в честь Праздника драконьих лодок, однако выход в прокат фильмов местного производства не сильно улучшили кассу уикенда. Драма Beyond стала лидером всего с $10,1 млн сборов, следом за ней идет китайский психологический триллер Are You Lonesome Tonight?, который заработал $6,8 млн. 

В пятницу в Поднебесной состоялась премьера КРОЛИКА ПИТЕРА 2, который собрал $7,8 млн к воскресенью, а за счет предпродаж понедельника ожидается $11,1 млн за четыре дня проката. С 21 территории продолжение истории о Кролике принесло $10,7 млн за уикенд, из-за чего международные сборы достигли уровня в $57,9 млн, общая касса — $68,3 млн.

Боевик НИКТО преодолел отметку в $50 млн общих сборов на 43 рынках. Скоро прокат фильма стартует еще в Германии, Италии и Бразилии. Также ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» собрал $1,9 млн в Великобритании, что позволило ему быть самым популярным аниме за последние 20 лет.

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14.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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