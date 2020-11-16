Международная касса: «Клинок, рассекающий демонов» вне конкуренции

Международный прокат подолжает жить, однако его показатели, также как и в США, снижаются. Локомотивом здесь остаются азиатские рынки, а потому и победители соответствующие. По итогам прошедшего уикенда первое место топа снова остается за аниме КЛИНОК, РАССЕКАЮЩИЙ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД. По предварительным данным, этот японский проект на родине собрал за выходные около $14,7 млн. Лента показывает удивительную стойкость (на этот раз падение сборов сего около 13%), а потому ее общая касса в стране составляет уже не менее $222 млн. Мультфильм также показывают кинотеатры Гонконга и Тайваня и вместе с их сборами в активе проекта находится примерно $237 млн.

Места международного топа со второго по четвертое за участниками китайского проката. Лучший результат здесь у военной драмы ПОДВИГ. Эта картина собрала за выходные более $9,1 млн, увеличив свой общий бокс-офис до $149 млн. Благодаря Китаю, третье место в международном топе занимает спецэпизод американского мультсериала ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ. Этот проект собрал за выходные $5,5 млн. Четвертое место топа − у фильма 2019 года ХЕЛЛБОЙ, который только сейчас стартовал в Поднебесной. Ему покорилось около $4,6 млн, а общая касса проекта в Китае с учетом превью составляет более $10,4 млн.

Замыкает пятерку лидеров международного топа лидер уикенда в Южной Корее − проект с международным названием COLLECTORS (в России − ОГРАБЛЕНИЕ СКЛЕПА). Эта криминальная приключенческая комедия сумела собрать $2,2 млн, а ее общая касса составляет сейчас около $8,4 млн.

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16.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group, THR, Variety, KoBiz, ComScore