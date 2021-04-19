Международная касса: на вершину взбирается аниме «Детектив Конан: Алая пуля»

Лидером кассовых сборов прошедшего уикенда усилиями всего двух стран стала новинка − японское аниме ДЕТЕКТИВ КОНАН: АЛАЯ ПУЛЯ (Detective Conan the Movie: The Scarlet Bullet). Проект является продолжением довольно популярной франшизы, первоначально планировалось, что он выйдет в прокат еще в апреле 2020 года, но из-за пандемии его отложили на год. Сейчас лента стартовала одновременно в Китае и Японии и, по предварительным данным, получила около $38 млн. Точная сумма неизвестна, так как данные из Японии поступят только в понедельник. Китай принес этому аниме $16,5 млн.

Второе место международного топа у ГОДЗИЛЛЫ ПРОТИВ КОНГА. Релиз Warner Bros. и Legendary Entertainment положил в свою копилку еще $12,2 млн, что всего на 49% меньше, чем было неделю назад. Международная касса проекта теперь составляет $309,7 млн, а общемировая − впечатляющие сейчас $390,2 млн. Таким образом, лента стала самым успешным голливудским релизом пандемийного проката, обойдя ДОВОД. Самым успешным рынком для проекта остается Китай, где картина собрала уже почти $178 млн.

Замыкает тройку сильнейших по итогам уикенда китайский хит СЕСТРА. Выходные принесли этой картине $9,71 млн, увеличив ее общую кассу на родине до $119,2 млн. На четвертом месте еще один гость из Китая − местная новинка АВГУСТ НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ (August Never Ends), собравшая $6,07 млн.

Замыкать пятерку лидеров выпало экшну МОРТАЛ КОМБАТ. Лента New Line Cinema положила в свою копилку еще $5,7 млн. Картина работала на 28 международных рынках и сейчас, спустя 10 дней проката, ее международная касса составляет $19,2 млн. Больше всех принесла Россия, где у проекта уже $9,6 млн.

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19.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, THR, EntGroup