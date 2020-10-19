Международная касса: аниме «Клинок, рассекающий демонов» поставило новый рекорд в Японии

В топе международного проката неожиданная смена лидера. Вместо царствовавших много недель китайских релизов, первое место на этот раз занял проект из Японии. Это аниме КЛИНОК, РАССЕКАЮЩИЙ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД − полнометражная версия популярнейшего в стране мультсериала. Старт этого релиза оказался громким: по предварительным данным проект мог собрать за уикенд не менее $45 млн. Таким образом, мультфильм побил стартовый рекорд фильма МАТРИЦА: ПЕРЕРЕЗАГРУЗКА, установленный семнадцать лет назад.

На второе место международного топа опустился китайский проект МОЙ НАРОД, МОЯ РОДИНА. Прошедшие выходные принесли ему почти $24,3 млн. Общая касса фильма сейчас составляет $365,2 млн. С близким финальным результатом завершили уикенд еще две китайские картины: $7,6 млн заработал проект ИСТОРИЯ СИ БАО и чуть больше $7,4 млн досталось мультфильму ЦЗЯН ЦЗЫЯ: ЛЕГЕНДА ОБ ОБОЖЕСТВЛЕНИИ. Общая касса последнего составляет уже $228,1 млн.

ДОВОД попал в топ-5, собрав за уикенд в международном прокате около $6,5 млн. Общая касса проекта за пределами США составляет $283,3 млн, а общемировая − $333,9 млн.

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19.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variey, Ent Group, ComScore