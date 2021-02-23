Международная касса: китайские хиты «Привет, мам» и «Детектив из Чайнатауна» идут на рекорды

Международный бокс-офис живет новостями из Китая, где накануне завершился праздничный период Китайского нового года. Нерабочая неделя в стране, несмотря на некоторые ограничения, связанные с ковидом, обеспечила участникам местной «новогодней битвы» феноменальные кассовые результаты. В праздничный период с 12 по 17 февраля китайские кинотеатры собрали в общей сложности рекордные 7,78 млрд юаней ($1,29 млрд). Это заметно больше, чем было в рекордном 2019-м, когда сборы составили 5,9 млрд юаней. Всего же за период с 12 по 21 февраля в Китае собрали сумму эквивалентную $1,56 млрд, и это − 70% всего североамериканского бокс-офиса в 2020 году. Интересно, что год назад местная «новогодняя битва» не состоялась − кинотеатры были закрыты из-за пандемии.

С 1 января по 21 февраля 2021 года китайский прокат принес уже $2,15 млрд − то есть 69% от общих сборов страны и 98% от общих сборов в Северной Америке в 2020 году. Очевидно, по всем показателям это абсолютный рекорд.

Лидером кассовых сборов на уикенде в китайском и международном чартах была фантастическая комедия ПРИВЕТ, МАМ!. Выходные (которые включали рабочую субботу) принесли ей $134 млн. Общая касса проекта составляет чуть больше $625 млн. Приблизительно столько же находится в копилке второго новогоднего хита − экшн-комедии ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА 3. Правда, непосредственно уикенд принес картине только $45,5 млн. По данным китайских аналитических сервисов, ПРИВЕТ, МАМ! по итогам всего проката может претендовать на сборы в $799 млн, что сделает проект вторым самым кассовым релизом китайского проката всех времен после боевика 2017 года ВОЙНА ВОЛКОВ 2 ($874 млн). ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА 3 может закончить прокат с $673 млн и таким образом попадет в топ-5 самых кассовых релизов страны.

Третье место в международном топе и в топе китайского проката за проектом УБИЙЦА В КРАСНОМ. Он положил в свою копилку $20,26 млн. Общая касса этой картины составляет $112,6 млн. На четвертое место попал проект КОНЕЦ ИГРЫ с $14,75 млн (тотал − почти $43 млн), а замыкает пятерку мультфильм МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: ДИКАЯ ЖИЗНЬ с $9,93 млн (тотал: $78 млн).

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23.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, EntGroup, KoBiz