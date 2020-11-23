Международная касса: китайские кинохиты снова впереди всех

Международный бокс-офис продолжает жить в основном за счет азиатских рынков. В этой связи первая пятерка лидеров полностью состоит из хитов китайского и японского прокатов. Релизы из Поднебесной занимают здесь четыре места из пяти, в том числе первое. В лидерах китайский фантастический боевик НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ. За прошедший уикенд эта картина сумела собрать $30,31 млн.

Второе место топа, по всей видимости, у японского аниме КЛИНОК, РАССЕКАЮЩИЙ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД. Точных данных о его цифрах за уикенд нет, но по предварительной информации картина собрала около $10 млн. Ее общая международная касса в этом случае будет составлять около $260 млн. Для посткоронавирусного проката этот результат можно считать великолепным.

Замыкает тройку лидеров китайский патриотический проект ПОДВИГ. Эта лента собрала за уикенд еще $5,89 млн. Общие сборы проекта сейчас составляют $161,47 млн.

Четвертое и пятое место международного топа у англоязычных проектов, но свои миллионы они заработали в Поднебесной. Так, мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ получил за уикенд в Китае $3,32 млн, а всего в его активе здесь $9,62 млн. С $3,22 млн в Китае стартовала ГРЕНЛАНДИЯ.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

23.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group, THR, Variety, KoBiz, ComScore