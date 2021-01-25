МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Международная касса: «Душа» вызывается вперед

Лента показывает отличный старт в Корее и России

После длительного доминирования в топе азиатских релизов, громко заявить о себе наконец смог проект из Голливуда. Это мультфильм ДУША, которому на прошедшем уикенде в международном прокате покорилось  $10,4 млн. Картина с успехом стартовала в России и Корее, где заработала примерно по $3,5 млн. Китай принес мультфильму еще $2,9 млн. Проект также продолжает работу в ОАЭ, Сингапуре и на Тайване.

А в Китае продолжается кассовое затишье. Новинка проката − лента КРАСНЫЙ КОНВЕРТ − за три дня в местных кинотеатрах сумела собрать только около $7,8 млн. Впрочем, для попадания в международный чарт хватило и этого. 

Еще одной заметной картиной уикенда стал индийский экшн-фильм МАСТЕР, громко заявивший о себе еще неделю назад. Пока нет данных о сборах его второго уикенда в Индии, однако предполагается, что они могут составить больше $7 млн. Помимо Индии картину показывают на Ближнем Востоке, в кинотеатрах Сингапура, Австралии и США. Общемировая касса проекта по итогам выходных предположительно составляет $30 млн.  

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

25.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, EntGroup, KoBiz

Самое читаемое

Они утверждают, что музыка в фильме не оригинальна и «очень низкого качества»

Российские кинокомпозиторы возмутились номинацией «Союза спасения» на «Золотого орла»

Подробнее
Банк «Траст» списал со счетов «Синема парка» 450 млн рублей

Крупнейшей сети кинотеатров России грозит банкротство

Подробнее
Триумфатором церемонии стал фильм «Союз спасения»

В Москве раздали «Золотых орлов»

Подробнее
Весенние голливудские премьеры сдвигаются на осень

Бонд, «Кролик Питер», «Никто», «Охотники за привидениями» уходят с заявленных дат

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 