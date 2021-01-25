Международная касса: «Душа» вызывается вперед

После длительного доминирования в топе азиатских релизов, громко заявить о себе наконец смог проект из Голливуда. Это мультфильм ДУША, которому на прошедшем уикенде в международном прокате покорилось $10,4 млн. Картина с успехом стартовала в России и Корее, где заработала примерно по $3,5 млн. Китай принес мультфильму еще $2,9 млн. Проект также продолжает работу в ОАЭ, Сингапуре и на Тайване.

А в Китае продолжается кассовое затишье. Новинка проката − лента КРАСНЫЙ КОНВЕРТ − за три дня в местных кинотеатрах сумела собрать только около $7,8 млн. Впрочем, для попадания в международный чарт хватило и этого.

Еще одной заметной картиной уикенда стал индийский экшн-фильм МАСТЕР, громко заявивший о себе еще неделю назад. Пока нет данных о сборах его второго уикенда в Индии, однако предполагается, что они могут составить больше $7 млн. Помимо Индии картину показывают на Ближнем Востоке, в кинотеатрах Сингапура, Австралии и США. Общемировая касса проекта по итогам выходных предположительно составляет $30 млн.

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25.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, EntGroup, KoBiz