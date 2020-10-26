МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Международная касса: борьбу за высокие места ведут проекты из Китая и Японии

В отсутствии больших голливудских премьер, лидирует кино из Азии

Пока Голливуд переносит свои блокбастеры на 2021 год, в международном прокате властвует кино из Азии. В частности, китайское и японское. Эти страны сумели быстро восстановиться после коронавирусного локдауна, и местные кинотеатры снова полны зрителей. Лидером кассовых сборов прошедших выходных стал китайский патриотический блокбастер THE SACRIFICE (ПОДВИГ). Экшн-лента о войне в Корее на первом уикенде проката принесла сразу $53 млн. Это несколько меньше, чем ожидалось, но все равно впечатляет. ПОДВИГ уверенно лидирует в чарте. 

На втором месте, судя по предварительным данным, оказался лидер прошлой недели − японское аниме КЛИНОК, РАССЕКАЮЩИЙ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД. Полнометражная версия популярнейшего в стране мультсериала продолжает удивлять резвостью в прокате: на втором уикенде картина потеряла всего ничего, собрав еще около $28,8 млн. Общая касса проекта составляет $99 млн или более 10 млрд иен. Этот рубеж взят в рекордные сроки. Прежний лидер − мультфильм УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ − покорил его за 25 дней.  

Замыкает тройку лидеров международного проката китайский холдовер МОЙ НАРОД, МОЯ РОДИНА. Эта картина положила в свою копилку еще $11,52 млн, увеличив общие сборы $389 млн.

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26.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group, THR, Variety, ComScore

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