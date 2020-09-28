Международная касса: Китай выходит вперед

В пятый уикенд в международном прокате ДОВОД добавил в свою копилку $15,8 млн, доведя мировую кассу до $283,2 млн. Лучшим международным рынком для ДОВОДА остается Китай, где у него $64,3 млн. Хотя здесь, в преддверии крупного национального праздника, Дня образования КНР, лидерство уже переходит к местным картинам. В прошедший уикенд фильм о национальной сборной по волейболу LEAP смог заработать $24,7 млн.
Другая китайская картина THE EIGHT HUNDRED вообще стала главным событием прошедшего уикенда. Ей удалось сменить лидера текущего года в мировом прокате, комедийный экшн с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА ($430,3 млн). В активе военной драмы THE EIGHT HUNDRED уже $441 млн. И ее прокат продолжается. С учетом продолжающего буксовать американского рынка у аналитиков все чаще возникает вопрос – не станет ли 2020 год первым, когда кинопрокат Поднебесной впервые обойдет американский? За период с 1 января по 22 сентября сборы в США составили $2 млрд. В Китае за тот же период зрители принесли в кассы кинотеатров $1 млрд. Но динамика двух основных рынков сейчас просто несопоставима. Особенно сильно это стало заметно после того, как национальный регулятор Поднебесной разрешил заполнять залы на 75%. А при полной загрузке в праздничный и постпраздничный период осени рынок Китая может принести за несколько недель более $1 млрд.
Вот как, по данным comScore на 22 сентября, выглядят доли стран в общемировом пироге кассовых сборов нынешнего года:
|
N п/п
|
Регион
|
Число релизов
|
Общие сборы
($ млрд)
|
Доля
(%)
|
1
|
США и Канада
|
398
|
2,0
|
28,0
|
2
|
Китай
|
468
|
1,0
|
14,0
|
3
|
Япония
|
268
|
0,6
|
8,4
|
4
|
Великобритания и Ирландия
|
689
|
0,388
|
5,3
|
5
|
Франция
|
459
|
0,361
|
5,0
|
6
|
Южная Корея
|
427
|
0,319
|
4,4
|
7
|
Германия
|
512
|
0,279
|
3,8
|
8
|
Россия
|
186
|
0,277
|
3,8
|
9
|
Австралия
|
874
|
0,197
|
2,7
|
10
|
Италия
|
1080
|
0,174
|
2,4
Среди фильмов, продолжающих с успехом идти в международном прокате, можно выделить фильм-катастрофу ГРЕНЛАНДИЯ (MG) с Джерардом Батлером в главной роли. На прошедшей неделе она с успехом стартовала в Испании, заработав там $777 тысяч. Общие сборы проекта за уикенд составили $3,7 млн. Его международная касса достигла $17,7 млн. В США картина в нынешнем году не планируется к кинотеатральному прокату.
Романтическая картина ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG) добавила в свою копилку по итогам уикенда $3,25 млн. Ее суммарные сборы составляют $34,5 млн. У МУЛАН за пределами США на конец недели скопилось $64,4 млн. Около $40 млн из них принес Китай, где прокат картины уже подходит к концу.
28.09.2020 Автор: Семен Брожитов