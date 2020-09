Международная касса: Китай выходит вперед

В пятый уикенд в международном прокате ДОВОД добавил в свою копилку $15,8 млн, доведя мировую кассу до $283,2 млн. Лучшим международным рынком для ДОВОДА остается Китай, где у него $64,3 млн. Хотя здесь, в преддверии крупного национального праздника, Дня образования КНР, лидерство уже переходит к местным картинам. В прошедший уикенд фильм о национальной сборной по волейболу LEAP смог заработать $24,7 млн.

Другая китайская картина THE EIGHT HUNDRED вообще стала главным событием прошедшего уикенда. Ей удалось сменить лидера текущего года в мировом прокате, комедийный экшн с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА ($430,3 млн). В активе военной драмы THE EIGHT HUNDRED уже $441 млн. И ее прокат продолжается. С учетом продолжающего буксовать американского рынка у аналитиков все чаще возникает вопрос – не станет ли 2020 год первым, когда кинопрокат Поднебесной впервые обойдет американский? За период с 1 января по 22 сентября сборы в США составили $2 млрд. В Китае за тот же период зрители принесли в кассы кинотеатров $1 млрд. Но динамика двух основных рынков сейчас просто несопоставима. Особенно сильно это стало заметно после того, как национальный регулятор Поднебесной разрешил заполнять залы на 75%. А при полной загрузке в праздничный и постпраздничный период осени рынок Китая может принести за несколько недель более $1 млрд.

Вот как, по данным comScore на 22 сентября, выглядят доли стран в общемировом пироге кассовых сборов нынешнего года:

N п/п Регион Число релизов Общие сборы ($ млрд) Доля (%) 1 США и Канада 398 2,0 28,0 2 Китай 468 1,0 14,0 3 Япония 268 0,6 8,4 4 Великобритания и Ирландия 689 0,388 5,3 5 Франция 459 0,361 5,0 6 Южная Корея 427 0,319 4,4 7 Германия 512 0,279 3,8 8 Россия 186 0,277 3,8 9 Австралия 874 0,197 2,7 10 Италия 1080 0,174 2,4

Среди фильмов, продолжающих с успехом идти в международном прокате, можно выделить фильм-катастрофу ГРЕНЛАНДИЯ (MG) с Джерардом Батлером в главной роли. На прошедшей неделе она с успехом стартовала в Испании, заработав там $777 тысяч. Общие сборы проекта за уикенд составили $3,7 млн. Его международная касса достигла $17,7 млн. В США картина в нынешнем году не планируется к кинотеатральному прокату.

Романтическая картина ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG) добавила в свою копилку по итогам уикенда $3,25 млн. Ее суммарные сборы составляют $34,5 млн. У МУЛАН за пределами США на конец недели скопилось $64,4 млн. Около $40 млн из них принес Китай, где прокат картины уже подходит к концу.

28.09.2020 Автор: Семен Брожитов