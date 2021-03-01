Международная касса: китайское кино снова вне конкуренции

В международном прокатом продолжают безраздельно властвовать кинопроекты из Китая. Соревноваться с ними в величине кассовых сборов просто некому. Хотя кое-кто все-таки пробует. Речь о полнометражном фильме ТОМ И ДЖЕРРИ. Новинка вышла на 33 международных рынках и сумела собрать там за выходные $19,4 млн. Этого хватило для третьего места общего международного топа по итогам выходных.

Больше всего проекту удалось заработать в Китае − здесь он собрал на старте $12,3 млн. Далее следует Россия с $3,3 млн. ОАЭ принесли $1,1 млн, еще $1 млн. добавила Бразилия, $987 тыс. − Мексика. Общая международная касса ТОМА И ДЖЕРРИ после 10 дней в прокате составляет $25,1 млн, а общемировые сборы фильма на данный момент − $38,8 млн. Напомним, бюджет картины − $79 млн.

Все остальные места в топ-5 по итогам уикенда за китайскими фильмами. Лидером сборов на выходных снова стала фантастическая романтическая комедия ПРИВЕТ, МАМ!. Лента получила еще $53,2 млн, а ее общая касса выросла до фантастических $744 млн. Это третий результат в истории китайского кинопроката.

На втором месте топа − ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА 3. Приключенческий экшн добавил к своим капиталам $19,7 млн, увеличив общую кассу до $667 млн. На четвертом месте − китайский проект КОНЕЦ ИГРЫ с $14,5 млн и тоталом в $71 млн. А замыкает пятерку лидеров международного бокс-офиса китайская лента УБИЙЦА В КРАСНОМ с $12,37 млн и общей кассой в $139 млн.

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01.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, Variety, EntGroup, KoBiz