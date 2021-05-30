Международная касса: «Тихое место 2» восстанавливает кинопрокат

Сиквел ТИХОГО МЕСТА, режиссером которого выступил Джон Красински, стартовал с $22 млн на 12 рынках. С учетом США итоговая мировая касса за уикенд составила $70,4 млн. Фильм ужасов начал выше ожиданий в Китае, благодаря которому копилка картины пополнилась на $15 млн. Согласно прогнозам, вся международная касса фильма должна была составить $10–15 млн, учитывая сохраняющуюся неопределенность на некоторых рынках. Если не брать в расчет китайские цифры, то ТИХОЕ МЕСТО 2 стартовало на 66% лучше оригинального фильма в 2018 году. Таким образом, в кинотеатральном прокате после выхода ФОРСАЖА 9 все больше ощущается восстановление. Отдельно стоит отметить, что для компании Paramount Pictures этот кинотеатральный релиз первый с февраля 2020 года, когда в прокат вышел СОНИК В КИНО.



Еще одной новинкой уикенда стала КРУЭЛЛА, которая заработала $16,1 млн на 29 рынках. Фильм также параллельно стартовал на видеоплатформе Disney+, за просмотр зрителям нужно платить дополнительно. По прогнозам, проект студии Disney должен был собрать в международном прокате около $20 млн, однако результат ниже этого уровня можно связать с повторным закрытием кинотеатров на некоторых территориях. При этом в Мексике КРУЭЛЛА возглавила бокс-офис с $2,6 млн; в Корее проект расположился на второй строчке после ФОРСАЖА 9 с $2,5 млн, а в Великобритании копилка фильма пополнилась на $2,2 млн. Лидером проект с Эммой Стоун в главной роли стал также в Испании, Италии и Бразилии.

Чемпион прошлых выходных ФОРСАЖ 9 сохранил за собой первенство на всех территориях, где вышел в прокат, добавив $31 млн и преодолев рубеж в $200 млн на международной арене. Это второй голливудский фильм после ГОДЗИЛЛЫ ПРОТИВ КОНГА с таким результатом в 2021 году.

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30.05.2021 Автор: Виолетта Палий