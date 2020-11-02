Международная касса: китайский «Подвиг» сохранил лидерство

Лидерами кассовых сборов в международном прокате остаются проекты из Юго-Восточной Азии. Прежде всего, конечно, из Китая. Вот и на этот раз, как и неделю назад, чарт возглавляет китайский патриотический военный проект THE SACRIFICE (ПОДВИГ). Выходные принесли ему $28,6 млн, а общие сборы за 10 дней в прокате составляют уже $106 млн. 5.5% от этой суммы релиз собрал в кинотеатрах IMAX.

Продолжает удивлять высокими сборами японское аниме КЛИНОК, РАССЕКАЮЩИЙ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД, которое в свой третий уикенд в кинотеатрах Японии сумело собрать впечатляющие $24,2 млн, что всего на 17% меньше, чем было неделю назад. Общая касса проекта составляет $149,2 млн.

Замыкает тройку лидеров еще одно японское аниме − DIGIMON ADVENTURE: LAST EVOLUTION (ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИГИМОНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ ЭВОЛЮЦИЯ), однако свою кассу оно сейчас зарабатывает не в Японии, а в Китае. Релиз стартовал в местных кинотеатрах на выходных и закончил уикенд на втором месте локального чарта с $9,6 млн.

Четвертое место международного топа у еще одной картины из Китая − проекта МОЙ НАРОД, МОЯ РОДИНА, собравшего за выходные $7,8 млн. Его общая касса составляет впечатляющие $402 млн.

Замыкают пятерку лидеров голливудские ВЕДЬМЫ. Проект режиссера Роберта Земекиса и студии Warner Bros. вышел на 17 международных рынках и сумел получить $4,8 млн. Самым успешным оказался старт в России, где картине покорилось около $1,6 млн.

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02.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, Box Office Mojo