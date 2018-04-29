В международном прокате начался сезон блокбастеров

Среду, 25 апреля, можно назвать днем старта традиционного сезона блокбастеров. Его открыл кинокомикс Marvel МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. В первый день проект появился на 21 территории, заработав $39 млн и везде заняв первое место.

Наиболее успешно картина выступила в Австралии – $6,7 млн, Южной Корее – $6,5 млн, во Франции и Италии – по $3,9 млн и на Филиппинах – $2,7 млн. На зеленом континенте лента показала второй результат стартового дня после ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ. В Южной Корее на фильм было продано рекордное число билетов. Во Франции стартовые цифры стали лучшими среди всех картин кинематографической вселенной Marvel. В Италии новинке помог отмечающийся День освобождения, благодаря которому она начала прокат с лучшим результатом среди всех супергеройских картин и с третьей кассой за всю историю. В целом Голливуд рассчитывает, что фильм за уикенд сможет заработать за пределами США $255–275 млн.

На родине проекта трекинги указывают, что в первый уикенд новинка вполне способна преодолеть рубеж $225 млн, показав лучший старт среди всех супергеройских картин. Пока это достижение принадлежит МСТИТЕЛЯМ, которые смогли сходу заработать $207,4 млн. Впрочем, отдельные аналитики предполагают, что новинке по силам преодолеть отметку $248 млн, на которой находятся ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, и продемонстрировать лучший старт за всю историю Голливуда. Сам прокатчик фильма рассчитывает, что картина сможет заработать в первый уикенд более $210 млн.

В пятницу в США фильм заработал $106 млн, что является вторым результатом за всю историю. Первую строчку удержали ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, в активе которых было $119,1 млн. Лучший результат первого дня среди супергеройских проектов принадлежал МСТИТЕЛЯМ: ЭРА АЛЬТРОНА и равнялся $84,4 млн.

Согласно предварительным данным, по итогам уикенда ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ заработала в США $250 млн, установив новый рекорд за всю историю Голливуда. Зарубежные рынки принесли еще $380 млн.

29.04.2018 Автор: Семен Брожитов