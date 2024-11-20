Официальная касса России: «Манюня» стала новым лидером проката

Спустя полгода после выхода предыдущего фильма рыжая проказница вернулась на большие экраны и снова завоевала прокат. Семейная лента МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ заработала за первый уикенд 139 млн рублей и показала четвертый старт среди релизов дистрибьютора «Атмосфера кино». Сборы третьей полнометражной части франшизы превысили стартовые показатели предыдущих картин – НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (70,7 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (98,7 млн).

«МАНЮНЯ постепенно стала народным брендом. Она потихоньку расширяет свою аудиторию и свои горизонты», – комментирует успех триквела продюсер Гевонд Андреасян. – «С каждым новым фильмом мы пытаемся сделать что-то новое, не топчемся на месте, и зрители это чувствуют. Нельзя не отметить, что третий проект выпускает новый прокатчик – «Атмосфера кино». На мой взгляд, партнеры постарались на максимуме своих возможностей, что было очень ценно».

Освоив на втором уикенде 113 млн рублей, ретро-мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА потеряла умеренные 29,4% и заняла вторую строчку рейтинга. Это лучше показателей фильма-катастрофы ЧЕРНОБЫЛЬ (-54,5%), но уступает результатам экшна НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (-27,8%), военной драмы ВОЗДУХ (-25,8%) и приключенческого байопика ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (-16,3%). В копилке ленты уже 325 млн рублей.

На третьем месте с суммарной прибылью в 104 млн рублей расположились пиратские релизы. На минувшем уикенде за короткометражками с предсеансовым обслуживанием преимущественно скрывался триквел кинокомикса ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ.

Сказка ОГНИВО заработала на четвертом уикенде 74,8 млн рублей, увеличив сборы до 1,080 млрд рублей и став седьмым «миллиардером» этого года. Среди сказочных проектов работа Александра Войтинского идет по графику релиза КОНЕК-ГОРБУНОК (1,084 млрд после четырех недель) и опережает фильм ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (907 млн).

Хоррор ЕРЕТИК стартовал с пятой строчки и заработал 74,5 млн рублей, показав четвертый старт среди зарубежных релизов официального проката текущего года. Фильм ужасов с Хью Грантом обошел УЖАСАЮЩЕГО 3 (67,9 млн), но недотянул до стартовых сборов СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (122 млн). Среди релизов кинокомпании А24 работа режиссеров Скотта Бека и Брайана Вудса стала лучшей, опередив по начальным сборам экшн ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (55,5 млн).

Музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ!, освоивший за уикенд 26 млн рублей, стремительно приближается к заветному миллиарду. После шести недель касса проекта составила 931 млн рублей. У ближайшего аналога, фильма о группе Queen БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ, за аналогичный период в копилке было 957 млн.

После выхода сильного жанрового конкурента касса хоррора СУБСТАНЦИЯ сократилась на 36,2% и составила 25,4 млн рублей. Тотал постоянного участник топ-10 на протяжении девяти недель составил 501 млн рублей, что максимально близко к итоговой выручке триллера СПЛИТ (535 млн).

Также девятую неделю в топ-10 проводит другой холдовер, ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО, заработавший за этот уикенд 21,3 млн рублей. Суммарный бокс-офис экранизации романа Александра Дюма достиг 573 млн. С марта 2022 года среди зарубежных релизов в официальном прокате больше было только у ДЖОНА УИКА 4 (874 млн) и ОПЕРАЦИИ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (685 млн).

Отечественная комедия ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ стартовала с девятого места. Картина с Оксаной Акиньшиной освоила за первые выходные 18 млн рублей. Это максимально близко к результатам летнего релиза БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (17,8 млн), но меньше сборов сентябрьской комедии ОБЕ ДВЕ (26,8 млн).

Перевыпуск аниме ХОДЯЧИЙ ЗАМОК в трех версиях (две озвучки от разных студий и субтитры) собрал на первом уикенде 13,1 млн рублей, что позволило ему занять десятую строчку прокатного рейтинга. Повторный релиз мультфильма Хаяо Миядзаки заработал больше, чем недавние перевыпуски УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ (10,5 млн), МОЙ СОСЕД ТОТОРО (8 млн), РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ (7,2 млн) и ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ (6,9 млн). Для дистрибьютора Russian World Vision это лучший старт 2024 года.

Также в прокат вышли хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕДЬМЫ (16-е место, 5,7 млн) и драма о выживании В ПЛЕНУ СТИХИИ (18-е место, 4,8 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 679 млн рублей, с учетом стран СНГ – 821 млн. Это на 10,9% выше по сравнению с прошлыми выходными и на 63,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда прокате четвертую неделю лидировала сказка с Никитой Кологривым ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ.

Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ

20.11.2024 Автор: Вероника Скурихина