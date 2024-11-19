Гевонд Андреасян: «“Манюня” постепенно стала народным брендом»

Продюсер картины рассказал БК о причинах роста зрительского интереса к серии и о смене дистрибьютора

Третий полнометражный фильм о Манюне, МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ, по итогам первого уикенда продемонстрировал лучшие результаты во франшизе. И сборы, и количество зрителей двух первых картин – МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ и МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ – на старте оказались чуть ниже. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ, как и выходящий в феврале ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА, выпускает новый прокатчик, «Атмосфера кино». О причинах роста зрительского интереса к серии и о смене дистрибьютора БК рассказал продюсер МАНЮНИ Гевонд Андреасян.

Поздравляем вас со стартовыми результатами фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ! Ожидали ли вы таких показателей?

Большое спасибо! Мы-то всегда ожидаем хороших результатов, но все равно предполагали, что по итогам первого уикенда сборы составят 115–120 миллионов рублей. В итоге цифры действительно нас порадовали. Приятно, что многолетняя работа идет в правильном направлении и во благо.

От фильма к фильму франшизы зрительский интерес только растет – и по сборам, и по посещаемости. В чем вы видите причины популярности МАНЮНИ?

МАНЮНЯ постепенно стала народным брендом. Она потихоньку расширяет свою аудиторию и свои горизонты. С каждым новым фильмом мы пытаемся сделать что-то новое, не топчемся на месте, и зрители это чувствуют. Нельзя не отметить, что третий проект выпускает новый прокатчик – «Атмосфера кино». На мой взгляд, партнеры постарались на максимуме своих возможностей, что было очень ценно. Также телеканал «Солнце» отлично продвигает МАНЮНЮ и работает с ней. Благодаря объединенным силам партнеров, Yellow, Black and White, «Атмосферы кино», команды нашей Кинокомпании братьев Андреасян нам удалось достичь успеха. На этом проекте видно, как много было приложено маркетинговых усилий.

Больше, чем на предыдущих фильмах?

Думаю, больше. Хотя по трейлерингу нам не удалось добиться желаемого охвата. Одним из факторов успеха московской МАНЮНИ я считаю то, что трейлер фильма был прикреплен к новогодней картине. А с ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ В ДЕРЕВНЕ мы не успевали сделать ролик к показам московской МАНЮНИ. Получается, мы не уведомили миллион человек о том, что выходит еще один фильм, и нам пришлось это сделать другими способами. В результате мы смогли охватить нужную аудиторию с помощью ОГНИВА, к которому в киносетях и в кинотеатрах был прикреплен ролик. К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ В ДЕРЕВНЕ мы успели сделать трейлер следующего фильма, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА, и аудитория знает, что скоро выйдет новая картина.

Почему вы вообще сменили прокатчика?

Мы благодарны «НМГ Кинопрокат» за работу. Но в связи с тем, что мы сейчас комплексно работаем с «Атмосферой кино», показалось странным отвлекаться конкретно на МАНЮНЕ на другого прокатчика. Как будто немножко все заново приходилось делать, а с «Атмосферой» у нас уже очень много общего. У нас много общих групп в Telegram и WhatsApp, и какие-то дела решаются мгновенно, потому что параллельно идут обсуждения по другим вопросам. В какой-то момент мы посчитали, что можем достигнуть большего с «Атмосферой кино» только потому, что все процессы уже налажены.

Кроме «Солнца», были ли задействованы еще какие-то телеканалы?

Мы закупали рекламу везде, и на СТС, и на «Пятнице», и на «Карусели». Просто основную поддержку в продвижении, которая начинается задолго, минимум за месяц или даже за два, обеспечивало «Солнце», где также показывается сериал. Кроме того, мы благодарны онлайн-кинотеатру Okko, три сезона занимавшегося раскруткой сериала.

В прошлый раз вы говорили, что бюджет продвижения МАНЮНИ не больше, чем у обычной российской комедии. У новой части он такой же?

На самом деле у всех трех фильмов о Манюне одинаковый рекламный бюджет – 45 миллионов рублей.

Что вы считаете самым удачным в рекламной кампании?

Сам фильм. На уровне киноиндустрии наиболее удачным и необычным было то, что на Кинорынке Вадим Иванов с Николаем Борунковым представляли картину в париках (смеется). В целом мы делаем все то же самое, что делали всегда. Из нового – на этой неделе стартует совместная с «Бургер Кингом» масштабная акция, где вместе с детским обедом покупатели будут получать фигурки героев из будущего мультфильма МАНЮНЯ. По сути, проходимость «Бургер Кинга» достигает десятка миллионов человек. Акция поможет как сейчас фильму в прокате, так и февральскому релизу ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА, потому что продлится до Нового года.

Вы сказали, что стараетесь в каждом фильме делать что-то новое и не топтаться на месте. Что нового было в этой картине?

На этот раз мы вывезли героев в деревню. «Манюня» сама по себе – колоритная история из города Берд в Армении. В третьем фильме мы немного сплели кавказскую и русскую идентичности, выбрав местом действия деревню, причем деревню из прошлого. Персонажи поехали к своим русским родственникам в глубинку. И там все оказалось не так, как они привыкли, в чем тоже была новизна истории. К примеру, герои пытаются помочь парню жениться, а Ба замечает, что у них бы украли невесту – и все, но здесь приходится церемониться. Нам удалось показать столкновение двух культур, поиск каких-то общих решений, встречу городской и деревенской жизни. Так мы расширили границы внутри проекта. Подобная история более близка жителям нашей страны, потому что Россия все-таки намного шире, чем нам кажется. МАНЮНЯ всегда неплохо работала по всей стране, но, к примеру, в Краснодаре, в Сочи, в южных краях показывала себя намного лучше. А вот эта МАНЮНЯ уже везде собирает одинаково, потому что здесь все, вплоть до сибиряков, почувствовали свою причастность.

Интересно, что Дениска Кораблев в полнометражном продолжении тоже отправляется летом в деревню. Почему вы выбираете именно деревню?

С МАНЮНЕЙ мы пошли на это сознательно, потому что в основе фильма лежит оригинальная история, пусть и написанная сценаристами в соавторстве с Наринэ Абгарян, создательницей книг. С фильмом ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ В КИНО так получилось органично – шестьсемь рассказов о Дениске повествуют о деревенских приключениях. В полнометражном кино нужно активное действие, и чтобы показать этот детский экшн, нам нужно было вывести детей из дворов Москвы конца 50-х годов. В рассказах о Дениске мало хулиганства и действия, но очень много морализаторства. Перенеся действие в деревню, мы добавили истории динамичности и приключений.

Можно же было отправиться куда-то на отдых на море, но Манюня тоже поехала в деревню?

За тридцать эпизодов сериала о Манюне мы побывали уже везде, и поэтому каждый раз ищем новые места, куда можно поместить девочек, чтобы зрителям было интересно. В первую очередь детям, потому что именно они любят МАНЮНЮ. Для родителей же это способ показать свое детство, о чем они часто пишут в отзывах. Наверное, глобально это и есть залог успеха – с помощью МАНЮНИ родителям очень легко рассказывать детям о своем детстве.

Интересно, что вы добавили сказочные мотивы в детскую историю, соединив два индустриальных тренда. Как вы оцениваете такой прием?

Да и в первой новогодней МАНЮНЕ тоже были сказочные мотивы. Как раз в сериале этого нет, но в фильмах есть. Я считаю, этот прием работает. Только в московской МАНЮНЕ не было сказочных вещей, и мне казалось, что их не хватает. Детям необходимо волшебство, даже если оно более реалистичное и приземленное.

Изучив отзывы, как вы оцениваете «сарафан» проекта? Как фильм будет работать дальше, на ваш взгляд?

Думаю, МАНЮНЯ будет работать до выхода ДОМОВЕНКА КУЗИ. На этой неделе фильм еще прекрасно покажет себя. Потом выходят ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3, но даже с ними можно спокойно собирать до ДОМОВЕНКА. Я вижу, что у людей есть планирование по кинохождению. Вот выходило ОГНИВО, и в каждом втором отзыве люди говорили, что сходили на ОГНИВО, а в следующий раз пойдут в кино на МАНЮНЮ. После МАНЮНИ говорят о ПАДДИНГТОНЕ, а после него планируют идти на ДОМОВЕНКА. Абсолютно нормально, что зрители вот так чередуют фильмы. Что касается «сарафана», то из нескольких сотен отзывов, что я видел, только в паре говорилось о том, что взрослым было скучно, но дети остались в восторге. Всем не угодить, самое важное и ценное, что картина нравится детям.

Учитывая то, что франшиза становится успешной от фильма к фильму, наверное, обидно заканчивать ее в игровом виде, потому что дети взрослеют, и с ними больше не снять кино.

Все-таки франшиза не завершается, планируются еще мультфильмы, поэтому, я думаю, все еще впереди, появится еще и второе, и третье дыхание. Сейчас идет работа над сериалом на 26 серий, а потом выйдет полнометражная МАНЮНЯ. Причем мультсериал будет совсем детским, а полный метр рассчитан на семейную аудиторию, в нем планируется понятный взрослым юмор. Думаю, аудитория МАНЮНИ будет рада посмотреть эти проекты. Более того, мы собираемся формировать интерес новых зрителей, чтобы не получилось так, что осталась только аудитория сериала и четырех фильмов. Необходимо поддерживать интерес и привлекать новую публику. Мы не бросим нашу любимую Манюню. Дети действительно выросли, но, может быть, через какое-то время мы что-то с ними придумаем.

Какие у вас ожидания перед выходом ДОМОВЕНКА КУЗИ?

Не хочется говорить о цифрах, потому что мы всегда рады тому, что нам посылает Бог, но мы стараемся сделать для фильма все, что возможно.

Почему кинотеатрам нужно поставить его в роспись?

Во-первых, это очень хорошее кино. Мы не запускали бы в производство вторую часть до проката первой, если бы не были уверены в проекте. Во-вторых, это первый live-экшн после ЧЕБУРАШКИ. В-третьих, как персонаж домовенок Кузя входит в тройку самых известных советских брендов. Думаю, эта франшиза будет кормить кинотеатры еще долгие годы, потому что мы планируем снять несколько фильмов о Кузе. Мне кажется, это будет успешная киносерия.

Кинокомпания братьев Андреасян завершила съемки двух первых блоков СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ. Каким получается проект?

Проект получается на уровне диснеевской сказки, ничего масштабнее мы не делали. На текущий момент отснято 65 процентов фильма. Следующим летом съемки завершатся, а сейчас мы работаем над компьютерной графикой. В CGI будут нарисованы Царевна Лебедь, белочка, схватка Лебеди с коршуном, тридцать три богатыря, море. Нам предстоит реализовать большой объем компьютерной графики. Все делается заранее, поэтому после завершения съемок не должны возникнуть какие-то задержки и проблемы.

С какими сложностями пришлось столкнуться на текущий момент?

Основная проблема – ничего невозможно арендовать. Все приходится создавать с нуля – от костюмов (мы сшили более пятисот) до кораблей и дворцов. Были бы водные павильоны, нам было бы легче снимать морские сцены. А так в основном нам приходится строить много декораций, поэтому это занимает много времени и средств. Тем более стоимость производства выросла практически в два раза. Все подорожало – такова сейчас реальность киноиндустрии.

Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»