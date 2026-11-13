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Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ объявил даты проведения и открыл прием заявок

Автор: БК

13 ноября 2026

Церемония награждения лауреатов состоится 19 марта 2027 года

VI Фестиваль контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+ назвал даты проведения в 2027 году. Мероприятие состоится в Москве на Киностудии Горького, в многофункциональном зале «Горький Холл» с 17 по 19 марта.

Прием заявок осуществляется до 15 февраля включительно по электронной почте Program@originalplus.ru. Проекты, прошедшие отбор, объявят в начале марта.

Помимо основных категорий, на фестивале уже в третий раз пройдет отдельный конкурс «Номинация Инновация», посвященный новым высокотехнологичным инструментам создания визуального контента. Также в рамках смотра состоятся дискуссии и круглые столы с участием представителей киноиндустрии.

Церемония награждения лауреатов состоится 19 марта 2027 года.

Фото: пресс-служба фестиваля

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