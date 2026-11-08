Новинки ноября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Тайный город», «Очарованные» и премьеры библиотеки

В числе ноябрьских премьер, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – мистическая фантастика «Тайный город» о скрытой стороне Москвы, вдохновленная циклом произведений Вадима Панова.

Кроме того, пользователей платформы ждут славянское фэнтези «Очарованные», фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА, новый сезон детектива «Тайны следствия» и многое другое.

Уже на сервисе:

ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА (триллер, реж. Падрик Маккинли)

Орегон, 1933 год, время Великой депрессии. Опытный автомеханик Мерфи попадает в исправительно-трудовой лагерь за спровоцированное нападение на полицейских, и его разлучают с маленькой дочерью, которую вскоре должны отдать на удочерение. Произведя хорошее впечатление на начальника лагеря Клэнси, Мерфи получает от него шанс выйти раньше срока и воссоединиться с дочкой, но для этого ему и еще троим заключенным предстоит участвовать в опасной операции по переправке золота с закрывающегося рудника, чтобы оно не досталось мародерам.

«Улей», 1-й сезон (мистический детектив, реж. Сергей Осипьян)

доступен по мультиподписке «Плюс» с «Амедиатекой» и Start на «Кинопоиске»

Труппа Мордовского национального театра драмы приезжает в Москву на театральный фестиваль «Золотая рампа» со спектаклем «Улей», основанным на эрзянском фольклоре. На открытии фестиваля происходит трагедия: исполнитель главной роли срывается с высоты и погибает прямо на сцене. Несмотря на случившееся, труппа продолжает репетиции, а театр превращается в закрытый мир, где у каждого есть свои тайны и каждый оказывается под подозрением.

«Горнолыжка» (комедия, реж. Александр Назаров)

доступен на «Кинопоиске» в опции Premier

Несправедливо уволенный крановщик Миша чудом устраивается работать на элитный горнолыжный курорт под управлением требовательной, но заботливой Кати, к которой у Миши постепенно появляются чувства. Вот только Катя находится в серьезных отношениях – и не с кем попало, а с Денисом, владельцем того самого порта, где работал Миша. Так формируется любовный треугольник, превращающий каждый день на курорте в череду форс-мажоров, где под угрозой срыва оказывается не только личное счастье героев, но и бесперебойная работа всей горнолыжки.

«Хамелеон» (детектив)

Сотрудница спецслужб Лида Боброва получает необычное задание: под видом няни внедриться в семью директора крупной IT-компании Сергея Протасова. Его подозревают в создании шпионской программы «Хамелеон», которую он планирует продать бывшему партнеру и однокласснику Александру Титову, теперь работающему на западную разведку. В процессе «разработки объекта» Лиде предстоит не только блеснуть своими профессиональными навыками, но и вспомнить педагогические качества, перенятые от мамы, ведь дети Протасова принимают новую «няню» в штыки. А когда в дело вмешиваются чувства, расследование и вовсе оказывается под угрозой срыва.

«Баренцево море» (детектив)

доступен на «Кинопоиске» в опции «Смотрим»

1944 год. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Елена Солей и Сергей Сабуров попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.

«Черное море» (боевик)

доступен на «Кинопоиске» в опции «Смотрим»

1944 год. Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьезная опасность. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота. В Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Он призван усилить местную группу контрразведчиков по борьбе с подводными диверсантами под предводительством агента Кунца. Сабурову поручено выйти на Кунца и уничтожить школу по подготовке диверсантов-подводников.

С 14 ноября:

«Очарованные» (фэнтези, реж. Илья Шеховцов)

Старшая дочь Ядвиги из рода Яги Злата по вине своей младшей сестры Марьи оказывается между жизнью и смертью, в мире теней. Теперь у Марьи есть всего девять дней, чтобы отыскать живую воду, пока тьма окончательно не забрала Злату и не проникла в мир людей. В этом приключении компанию девушке составит надежный давний друг Кузьма, а также присоединившиеся в пути приемная дочка Кощея, холодная и заносчивая Соня и ее самовлюбленный приятель Иван. Вместе они отправятся по следу древних чудес и встретятся с испытаниями, которые перевернут их жизни навсегда.

С 16 ноября:

«Тайны следствия», 24-й сезон (дететктив)

Истории нелегких будней работников прокуратуры, ежедневно лицом к лицу сталкивающихся с жестоким миром преступности.

С 20 ноября:

«Мама» (драма)

В приграничном Приморске живет замкнутая биолог Саша, отгородившаяся от мира и конфликтных отношений с матерью-бизнесвумен. Ее уединение на биостанции нарушает встреча с 8-летней Асей – улыбчивой школьницей, чьи тетради испещрены тревожными рисунками, а под одеждой скрываются следы побоев. Когда ситуация в семье девочки становится невыносимой, Саша идет на отчаянный шаг – организует их побег, тщательно заметая следы.

С 21 ноября:

«Шершни», 4-й сезон (триллер)

будет доступен по мультиподписке «Плюс» с «Амедиатекой» и Start на «Кинопоиске»

В заключительном сезоне сериала долгожданное спасение заставляет девушек спешно заметать следы прошлого. Дома их встретят как героинь, но сперва им предстоит договориться, что именно рассказать о пережитом. Какие тайны так и останутся в лесу, тихо шелестя среди деревьев? Спустя четверть века Шона все чаще решает проблемы силой, а Мисти и Таисса начинают всерьез опасаться бывшей подруги. Когда-то они вместе боролись за выживание, но теперь могут оказаться по разные стороны баррикад.

С 23 ноября:

«Тайный город» (фантастический боевик, реж. Андрей Туманов)

Артем живет обычной жизнью в Москве: работает в автосалоне, встречается с красивой девушкой и радуется жизни, пока однажды не становится свидетелем событий, которые не вписываются в привычную картину мира. Пытаясь понять, что происходит, он узнает о скрытой стороне города и оказывается втянутым в опасную игру, где действуют свои правила. Этот город не то, чем кажется, и назад уже не вернуться.

Также в ноябре:

ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (фантастика, реж. Николай Рыбников)

После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на Девятой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие – обычные армейские – воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету.

«Полярный», 6-й сезон (комедия)

Известный в середине 90-х бандит Витя Мясник, давно отошедший от дел и владеющий экофермой, по просьбе бывшего подельника согласился передержать на своем офшорном банковском счете воровской общак. Когда же пришло время возвращать деньги, волей обстоятельств Витя забыл пароль от счета. Понимая, что ему никто не поверит, он бежит и случайно попадает в расположенный на Севере город Полярный.

«Черный клевер», 2-й сезон (аниме)

будет доступен по мультиподписке «Плюс» с «Амедиатекой» и Start на «Кинопоиске»

Лишенный магии Аста бросает вызов миру, где сила заклинаний определяет судьбу человека. Во втором сезоне аниме после сокрушительного нападения могущественных магов Царство клевера готовится к решающему походу в Царство пик. Один из сильнейших магических орденов понес тяжелые потери, а два капитана оказались в плену и стали ключом к ритуалу, что распахнет врата в преисподнюю. А там уже встретятся существа, против которых одной магии может оказаться недостаточно…

Фото: кадр из сериала «Тайный город»