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Госдума и Минюст определят содержание традиционных ценностей

Автор: БК

3 ноября 2026

Ожидается, что законопроект должен задавать ориентиры для воспитания детей и молодежи

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина рассказала на заседании рабочей группы, что в Госдуме разрабатывается законопроект, который должен определить содержание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Сейчас вместе с Минюстом мы все-таки работаем над законопроектом с тем, чтобы, как там у Маршака, у Чуковского, понимали, что такое хорошо, а что такое плохо. Уважай старших, уважай младших, относись трепетно к исторической памяти, чувство патриотизма, любви к своей родине. Казалось, это очевидные вещи. А нет, для кого-то, оказывается, это не очевидно», – заявила она.

Останина подчеркнула, что законопроект должен содержать не только перечисление базовых ценностей, но и задавать ориентиры для воспитания детей и молодежи.

«Если не получается впитать в себя с молоком матери, со словом учителя, из того, что они поглощают в общественном пространстве, из средств массовой информации, из книг, хорошо, давайте тогда будем законом. Мы уже приняли закон о запрете, то есть что такое плохо, законодательно вроде как определили. А вот что такое хорошо – выходит, что не очень получается», – добавила парламентарий.

Фото: официальный сайт Госдумы

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