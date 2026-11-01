Обзор изменений графика релизов на неделе с 26 октября по 1 ноября 2026 года

Триллер с Тилем Швайгером и много проектов «Кинологистики»

На минувшей неделе больше всего обновлений в графике релизов наблюдалось у компании «Кинологистика». Ближайшие релизы дистрибьютора с новыми датами – хоррор БЕЗЛИКИЕ. КОШМАР ДЖУНГЛЕЙ и мультфильм ИСТОРИЯ ОГНЯ. Оба проекта выйдут 11 ноября. Также прокатчик сдвинул на неделю вперед фильм ужасов АСТРАЛ. РИТУАЛ САНТЕТ. Вместо 10 декабря он выйдет 17 декабря. Ближайший новый проект компании, КИБЕР-ДЕВУШКИ, выйдет 26 ноября. Хоррор ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. ВОССТАВШАЯ появится в кинотеатрах через неделю, 3 декабря. Еще спустя семь дней, 10 декабря, дистрибьютор выпустит в прокат комедию СУПЕРМЕН НА ВСЮ ГОЛОВУ. Сразу два проекта прокатчик поставил на праздничный январский период. Фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ появится на экранах 1 января, а чешско-словацко-немецкая сказка ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗАМКА – 7 января. Еще четыре новых проекта «Кинологистика» выпустит после праздников: хоррор ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. СЕКРЕТ КУКЛЫ – 14 января, триллер ДОСТАВКА – 21 января, испанскую мелодраму ЛЕТО НАШЕЙ СТРАСТИ – 4 февраля, фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ИСЧЕЗНУВШИЕ – 11 февраля.

В свою очередь, компания Cinema Park Distribution поставила на 17 декабря немецкий триллер БОЧКА с участием Тиля Швайгера.

Дистрибьютор «Наше кино» заявил комедию ПРОЕКТ Ё на 21 января следующего года.

Документальный фильм телеканала «СПАС» от дистрибьютора «Фильмер Групп» СВЯТЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ появится на экранах кинотеатров уже 5 ноября.

Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН НА ВСЮ ГОЛОВУ