Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино на 2027 году

В числе приоритетных названы 13 направлений

23 октября Министерство культуры России предложило определить приоритетные темы господдержки кинематографа в этом году. Соответствующий проект приказа был опубликован на сайте проектов нормативных актов.

В числе приоритетных на 2027 год названы следующие 13 направлений:



1. Культура России: сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотизм, фильмы о выдающихся личностях, достижениях в науке, культуре, истории и спорте.

2. Историческое просвещение: уроки памяти, противодействие фальсификации истории, борьба с идеологией терроризма, экстремизма, нацизма и фашизма, память о защитниках Отечества.

3. Россия — современное, стабильное и безопасное государство: проекты о возможностях самореализации, популяризация достижений науки и технологий, активная гражданская позиция и образ будущего страны.

4. Кинолетопись: развитие и традиции регионов (включая Малороссию, Дальний Восток и Арктику), туристическая привлекательность и жизнь в малых городах.

5. Укрепление общероссийской гражданской идентичности: единство многонационального народа, гармонизация межнациональных отношений и защита этнокультурного достояния.

6. Героизм и самоотверженность воинов: роль казачества, интернациональных батальонов и ветеранов в ходе специальной военной операции, их интеграция в мирную жизнь; миротворческая миссия России.

7. Внешнеполитические победы России: успехи внешней разведки, стабилизация международных отношений, защита соотечественников за рубежом и продвижение российской культуры.

8. Десятилетие детства: защита семьи и детей, поддержка традиционных семейных ценностей, образ многодетной семьи и пропаганда здорового образа жизни.

9. Школа и институт как этапы развития личности: роль педагогов и наставников, популяризация волонтерства и важных профессий (врачи, спасатели, инженерные и рабочие специальности).

10. Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), добровольчество и активное долголетие.

11. Экранизация классики: адаптация произведений русской классической литературы и образов фольклора, в том числе методами анимации.

12. Технологии для человека: цифровая грамотность, кибербезопасность, борьба с мошенничеством и деструктивным контентом, ответственное использование ИТ.

13. Экологическое благополучие: защита природных ресурсов, поддержка экосистем, экологическое волонтерство и развитие особо охраняемых природных территорий.