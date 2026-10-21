Предпродажи уикенда: «Сказка о потерянном времени» вырвалась вперед
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейные проекты СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK), ЧУДО-ЮДО (NMG) и МОРОЗКО (CP).
Из трех главных новинок недели, нацеленных на семейную аудиторию, вперед вырвалось городское фэнтези СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ. Лента предварительно освоила 6,1 млн рублей. Новинка расположилась ниже первого ДОМОВЕНКА КУЗИ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн), а также его сиквела (8,4 млн рублей, стартовые сборы – 271,5 млн), но зато опередила такие аналоги, как МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн), МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (4,7 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн), ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (676,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 39 млн).
Предварительный результат ЧУДО-ЮДА равен 4 млн рублей. Новинка уступила картинам АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (16,2 млн рублей, стартовые сборы – 339,1 млн), ГОРЫНЫЧ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 341,1 млн), ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,9 млн) и ОГНИВО (9,7 млн рублей, стартовые сборы – 274,9 млн), но опередила семейную ленту ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 94,6 млн).
Сказка МОРОЗКО предварительно освоила 3,1 млн рублей. Выше новинки расположились ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (10,1 млн рублей, стартовые сборы – 245,7 млн), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (8 млн рублей, стартовые сборы – 201,6 млн), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (4,5 млн рублей, стартовые сборы – 152,4 млн), БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн). В то же время новинка оставила позади ленты БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 75,8 млн) и ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (946,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|16,164
|ГОРЫНЫЧ
|15,899
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|15,888
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|10,092
|ОГНИВО
|9,662
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|9,344
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|8,634
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
|8,066
|СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
|6,096
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
|4,690
|МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
|4,662
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|4,523
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД
|4,406
|ЧУДО-ЮДО
|4,026
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
|3,864
|МОРОЗКО
|3,058
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|2,704
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|2,104
|ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
|1,593
|ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
|1,118
|ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
|0,946
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА
|0,676
Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
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21.10.2026 Автор: Никита Никитин