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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Сказка о потерянном времени» вырвалась вперед

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейные проекты СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK), ЧУДО-ЮДО (NMG) и МОРОЗКО (CP).

Из трех главных новинок недели, нацеленных на семейную аудиторию, вперед вырвалось городское фэнтези СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ. Лента предварительно освоила 6,1 млн рублей. Новинка расположилась ниже первого ДОМОВЕНКА КУЗИ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн), а также его сиквела (8,4 млн рублей, стартовые сборы – 271,5 млн), но зато опередила такие аналоги, как МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн), МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (4,7 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн), ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (676,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 39 млн).

Предварительный результат ЧУДО-ЮДА равен 4 млн рублей. Новинка уступила картинам АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (16,2 млн рублей, стартовые сборы – 339,1 млн), ГОРЫНЫЧ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 341,1 млн), ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,9 млн) и ОГНИВО (9,7 млн рублей, стартовые сборы – 274,9 млн), но опередила семейную ленту ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 94,6 млн).

Сказка МОРОЗКО предварительно освоила 3,1 млн рублей. Выше новинки расположились ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (10,1 млн рублей, стартовые сборы – 245,7 млн), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (8 млн рублей, стартовые сборы – 201,6 млн), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (4,5 млн рублей, стартовые сборы – 152,4 млн), БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн). В то же время новинка оставила позади ленты БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 75,8 млн) и ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (946,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,6 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 16,164
ГОРЫНЫЧ 15,899
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 15,888
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК 10,092
ОГНИВО 9,662
ДОМОВЕНОК КУЗЯ 9,344
ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 8,634
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 8,066
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 6,096
МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ 4,690
МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА 4,662
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 4,523
БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД 4,406
ЧУДО-ЮДО 4,026
МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ 3,864
МОРОЗКО 3,058
БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704
ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 2,104
ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 1,593
ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА 1,118
ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ 0,946
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА 0,676

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

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21.10.2026 Автор: Никита Никитин

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