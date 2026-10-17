Смелость, патриотизм и драйв: что привлекает зрителей в «Битве моторов»

«Ванта Груп» провела исследование киноходящей аудитории

После выхода в прокат ретро-экшена БИТВА МОТОРОВ компания «Ванта Груп» провела исследование зрительской аудитории фильма и выяснила, что привлекло зрителей разных возрастов и какие эмоции вызвала у них картина.

Аудитория фильма с Иваном Янковским и Юрой Борисовым оказалась шире привычной для жанра. Самую большую группу составили зрители 18-24 лет (37%), далее следуют подростки 12-17 лет (23%), аудитория 25-34 лет (22%) и зрители старше 35 лет (18%). Основными причинами выбора фильма стали сюжет (50%) и актерский состав (41%), а 34% опрошенных отметили рекламу и трейлер. Чаще всего о картине узнавали через социальные сети (25%).

Среди ценностей, которые зрители увидели в фильме, лидируют смелость (26%) и целеустремленность (24%). При этом 20% отметили патриотизм – показатель, значительно превышающий средний уровень. Как отмечают в «Ванта Груп», обычно патриотизм считывается в сказках о богатырях или военном кино. БИТВА МОТОРОВ показывает, что эта ценность может проявляться и за пределами привычных жанровых рамок – через сюжет и героев, а не прямые декларации.

Фильм сочетает эмоциональную глубину с легкой подачей: 36% зрителей признались, что картина заставила их задуматься о важном, а у 32% после просмотра поднялось настроение. При этом 54% опрошенных заявили, что фильм превзошел их ожидания. По оценке «Ванта Груп», такой результат говорит о том, что зрители получили больше, чем ожидали от проекта.

Индекс намерения рекомендовать БИТВУ МОТОРОВ составил 51 п.п. Для сравнения, у КРАСНОГО ШЕЛКА – похожей жанровой истории с высоким возрастным ограничением и ретро-сеттингом – этот показатель составлял 36 п.п. По оценке «Ванта Груп», это пример того, как драйвовая реклама не приводит к разочарованию, а создает интерес, который фильм оправдывает. Возникает вау-эффект, способствующий распространению рекомендаций: уже на первой неделе советы знакомых вошли в тройку основных источников информации о картине – на них указали 16% зрителей.

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ