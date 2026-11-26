Он пройдет в московском «Тимирязев Центре» с 3 по 6 декабря

Организаторы «Comic Con Игромир», который пройдет в московском «Тимирязев Центре» с 3 по 6 декабря, объявил полную программу фестиваля.

В рамках мероприятия пройдут презентации новых видеоигр, фильмов, сериалов и комиксов, эксклюзивные кинопоказы, встречи с актерами, режиссерами и разработчиками игр, фото- и автограф-сессии со звездами, косплей-конкурсы, музыкальные выступления и многое другое.

Напомним, что первый день, 3 декабря, будет доступен только обладателям билетов категорий «ВИП» и «Супер ВИП», а с 4 по 6 декабря фестиваль откроется для всех посетителей.

Четверг, 3 декабря

Кинотеатр Кинопоиска

• 12:00 – Сериал «Фурия». Эксклюзивные материалы (18+).

• 13:00 – Анимационный проект (18+).

• 14:00 – Эксклюзив от DEEP (18+).

• 15:00 – «Война миров: Сибирь». Эксклюзивная презентация игры с live-прохождением демо.

• 15:45 – Bubble. Мастер-класс Алексея Волкова. Как разработать и презентовать свою историю.

• 16:45 – Маша Скаф. Как разобраться с комиксом и головой.

• 17:30 – TOROTOON. Эпизод первый, эксклюзивная презентация.

Пятница, 4 декабря

Кинотеатр Кинопоиска

• 12:00 – «Новый уровень разблокирован: Поднятие уровня в одиночку. Рагнарёк».

• 12:45 – Итоги года от редакции Кинопоиска. Открытый разговор с редакторами медиа Кинопоиска о главных событиях года в игровой и киноиндустрии. Модератор — Егор Москвитин. Специальный гость — Сергей Горошко.

• 13:45 – За кадром ASSASSIN’S CREED SHADOWS. Встреча с разработчиком серии Валерием Орловым и Дашей Островской.

• 14:45 – «История его служанки». Эксклюзивный показ новой серии.

• 15:45 – Тут будет классный эксклюзив от DEEP (18+).

• 16:15 – «Лига мечтателей». Встреча с авторами и разработчиками.

• 17:15 – Скетч-баттл с Валентином Поткиным. Битва художников.

• 18:00 – «День курка». Кинопросмотр с живой озвучкой Миши Кшиштовского (18+).

Сцена «Севен», зал 4

• 12:30 – Открытие сцены. Розыгрыши призов от фестиваля.

• 12:45 – Косплей-дефиле Comic Con Игромир.

• 13:00 – «Фактфуд» от Яна Топлеса. Как сделать настолку, если ты не любишь настолки (но любишь факты).

• 13:20 – Ник Перумов: Q&A.

• 13:50 – Издательство BUBBLE. Презентация при участии секретного гостя.

• 14:10 – Студия «Саберфайтинг Арт». Право вето.

• 14:15 – Just Dance со Spacemita.

• 14:45 – «Сочетанья планет ей назначили имя: ACHEIA». Долгожданные новости о флагманской игре студии ZDES Production.

• 15:00 – Студия «Саберфайтинг Арт». Перформанс.

• 15:10 – «Разгром». Комедийно-разговорное шоу от Евгения Чебаткова, Алексея Стаховича и Егора Свирского. Дружеские беседы о поп-культуре.

• 15:40 – «Мошенник». Презентация сериала со Львом Зулькарнаевым и Владиславом Ценевым.

• 16:00 – Косплей-конкурс PHANTOM BLADE от HISENSE. Награждение.

• 16:10 – «Очарованные». Q&A с актёрами славянского фэнтези.

• 16:30 – «Импродор. Продолжение». Участники — Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко.

• 17:00 – TEAM SPIRIT в MOBILE LEGENDS: BANG BANG. Встреча с чемпионами MLBB MID SEASON CUP 2026 и многократными обладателями MCC.

• 17:25 – Давид Белль: Q&A.

• 18:15 – PYROKINESIS. Музыкальное выступление.

Сцена «Сикс», зал 3

• 11:45 – Открытие сцены. Розыгрыши призов от фестиваля.

• 12:00 – Оркестр «Империал» с аниме-программой. Музыкальное открытие фестиваля.

• 13:00 – «Пацаны и ведьмы». Презентация анимационного фэнтези, Q&A с создателями сериала Виктором и Викторией Кравченко и актёрами озвучания Владом Токаревым, Никитой Моисеевым, Исламом Ганджаевым, Ксенией Минаевой, Линой Ивановой и Дарьей Блохиной.

• 13:20 – Косплей-конкурс PHANTOM BLADE от HISENSE.

• 13:50 – «История его служанки». Презентация сериала и Q&A с актёрами, представление эксклюзивных новостей.

• 14:10 – Стефан Капичич: Q&A.

• 14:55 – «Хоттабыч». Презентация фильма с участием Фёдора Бондарчука и юных актёров Марка Григорьева и Тимофея Поповича.

• 15:15 – Косплей-дефиле Comic Con Игромир.

• 15:30 – «Война миров: Сибирь». Презентация игры, премьера новых эксклюзивных материалов.

• 16:00 – K-pop cover dance. Конкурс.

• 17:00 – «Вечерняя школа». Презентация нового сезона комедии с участием исполнителей главных ролей и создателей.

• 17:20 – Студия «Саберфайтинг Арт». Селекция.

• 17:30 – K-pop cover dance. Подведение итогов.

• 17:45 – Розыгрыш призов от фестиваля.

• 18:00 – Стримфест баттлы.

Суббота, 5 декабря

Кинотеатр Кинопоиска

• 12:00 – Подкаст SCI-CHECK с Большим русским боссом. Наука vs кино.

• 13:00 – Анимационный проект (18+).

• 13:40 – «Изгнанный реинкарнированный тяжёлый рыцарь». Показ последних трёх серий (16+).

• 14:55 – «Привет, меня зовут…» Встреча с молодыми кинозвёздами: Алёной Долголенко, Александром Сетейкиным, Денисом Хохриным и Хетагом Хинчаговым.

• 15:45 – Издательство «Комильфо». Итоги года и горячие анонсы с Сашей Кулич.

• 16:30 – «ТИН». Премьера нового мультсериала киностудии «Союзмультфильм» и студии KIDdigital, снятого для Кинопоиска. Эксклюзивный показ первого эпизода и встреча с создателями.

• 17:30 – ПРИЗРАК ОПЕРЫ. Предпремьерный показ фильма с Девой Кассель и Роменом Дюрисом (18+).

Сцена «Севен», зал 4

• 11:00 – Открытие сцены. Розыгрыши призов от фестиваля.

• 11:15 – INSTRUKTOR и FUN MODE. Музыкальное выступление.

• 11:55 – Издательство BUBBLE. Презентация комикса по вселенной ATOMIC HEART при участии секретного гостя.

• 12:15 – WELOVEGAMES. Q&A со специальным гостем «Ситилинка».

• 12:45 – Ник Перумов: Q&A.

• 13:15 – Косплей-дефиле Comic Con Игромир.

• 13:30 – КАМБЭК: В ЛЕТО. Презентация и встреча с актёрами проекта.

• 13:50 – Стефан Капичич: Q&A.

• 14:20 – ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». Презентация фильма с режиссёром и актёрами.

• 14:40 – «Зайчик». Презентация анимационного сериала с участием создателя проекта Saikono.

• 14:55 – CRYSTAL OF ATLAN. Презентация новой игры ASTRUM ENTERTAINMENT.

• 15:10 – DEEP. Анонс секретных легендарных аниме.

• 15:25 – Вручение комикс-премии «Канон 2026».

• 15:45 – Школа саберфайтинга. Звёздные войны.

• 15:50 – Малибек Мусабеков. Q&A с художником Marvel.

• 16:20 – «Зазеркальные сплетни». Встреча с разработчиком проекта.

• 17:20 – Just Dance со Spacemita.

• 17:50 – Конкурсы и розыгрыши от фестиваля.

Сцена «Сикс», зал 3

• 12:00 – Открытие сцены. Розыгрыши призов от фестиваля.

• 12:20 – Стримфест баттлы.

• 13:30 – Utopia Show: Q&A.

• 13:50 – Школа саберфайтинга. Академия джедаев.

• 14:25 – TEAM SPIRIT. Q&A с трёхкратным чемпионом The International Ярославом Miposhka Найдёновым.

• 14:45 – Российская премьер-лига и PANINI. Презентация нового альбома наклеек, Q&A с чемпионом РПЛ Фёдором Смоловым и квиз с секретным гостем.

• 15:15 – «Рыцари сорока островов». Презентация сериала по книге Лукьяненко и встреча с артистами проекта.

• 15:35 – Косплей-конкурс Comic Con Игромир.

• 16:30 – ВЕСЕЛЬЧАК У. Презентация и встреча с Александром Петровым и создателями фильма.

• 16:55 – «Ария. Хрустальный шар». Презентация графического альманаха и Q&A с музыкантами группы и авторами комиксов.

• 17:20 – Давид Белль: Q&A.

• 17:50 – Косплей-конкурс Comic Con Игромир. Подведение итогов.

• 18:15 – Элли на маковом поле. Музыкальное выступление.

Воскресенье, 6 декабря

Кинотеатр Кинопоиска

• 12:00 – «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме». Презентация книги с Исламом Ганджаевым и блогером Фёдором SKUFFY_DOO.

• 13:00 – «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения». Премьера (18+).

• 14:20 – Книжный Геральт против игрового. Где заканчивается текст и начинается голос.

• 15:10 – Сериал «Фурия». Эксклюзивные материалы (18+).

• 16:20 – Малибек Мусабеков. Творческий путь от казахских комиксов до Marvel.

• 17:20 – Секретный показ легендарного тайтла в дубляже от DEEP. Q&A с актёрами озвучки и Евгением Красновым.

• 18:00 – РОДНАЯ КРОВЬ. Предпремьерный кинопоказ хоррора с Полиной Гухман, Данилом Воробьёвым и Татьяной Яхиной. Представляют режиссёр Святослав Подгаевский, продюсер Иван Капитонов и актриса Татьяна Яхина (16+).

Сцена «Севен», зал 4

• 11:00 – Открытие сцены. Розыгрыши призов от фестиваля.

• 11:15 – Братство атома. Авторы саундтреков к ATOMIC HEART: музыкальное выступление.

• 11:45 – Издательство BUBBLE. Анонсы и сюрпризы.

• 12:05 – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ. Q&A с актёрами Дмитрием Чеботарёвым и Катей Червовой.

• 12:25 – «Восхитительная ведьма». Презентация экранизации бестселлера Анны Джейн с участием создателей, эксклюзивные новости.

• 12:45 – Косплей-дефиле Comic Con Игромир.

• 13:05 – Давид Белль: Q&A.

• 13:35 – ПАПИНЫ ДОЧКИ. СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! Презентация нового фильма с участием актёров и создателей.

• 13:55 – «S-классы, которых я воспитал». Презентация проектов в России и эксклюзивный анонс от издательства O2 при участии Лиссы Авеми.

• 14:15 – Just Dance со Spacemita.

• 14:45 – Киностудия «Союзмультфильм». Презентация новых проектов.

• 15:05 – Фантастический подкаст. Презентация от «Мира фантастики».

• 15:20 – Игровая вселенная квантового контроля с участием HELVEGEN.

• 15:45 – DEEP. Анонсы новых аниме.

• 16:00 – Что значит работать над игрой. Рассказывают разработчики «Войны миров: Сибирь».

• 16:20 – Студия «Саберфайтинг Арт». Разлом Орла.

• 16:25 – «Сны о Земле». Презентация соларпанк-триллера от студии ZDES PRODUCTION.

• 16:40 – Студия «Саберфайтинг Арт». Перформанс.

• 16:50 – DISTORTION: ПРОЛОГ. Презентация официального саундтрека.

• 17:10 – АСТЕРИКС И ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ. Эксклюзивный фрагмент из анимационного фильма.

• 17:15 – «Что делать, если ваш сосед по общежитию — домовой?» Зачёт по славянской нечисти от издательства «Бомбора».

• 17:35 – Розыгрыши и конкурсы от фестиваля.

Сцена «Сикс», зал 3

• 11:00 – Открытие сцены. Розыгрыши призов от фестиваля.

• 11:15 – Студия «Саберфайтинг Арт». Последний избранник Датомира.

• 11:30 – Издательство «Кроссовер». Как мы провели годы и чем удивим в будущем.

• 11:40 – Студия постановочного фехтования «Авалон». Охотник.

• 11:50 – Розыгрыши призов от фестиваля.

• 12:00 – «Осторожно, спойлеры!» Горячие новинки 2027 года от издательства АСТ.

• 12:15 – «Магия деталей». Как рождается вселенная TSAREVNA: AGE OF TALES.

• 12:40 – TOROTOON. Секретный портал открывается!

• 13:00 – Вручение комикс-премии «Канон 2026».

• 13:30 – Utopia Show: Q&A.

• 14:00 – «ФГУП ЛУЧ». Презентация сериала с участием режиссёра Александра Собичевского и актёров Сергея Гилёва и Алексея Базанова.

• 14:20 – «Фурия». Презентация сериала и Q&A при участии создателей и актёров.

• 14:50 – Косплей-конкурс Comic Con Игромир.

• 15:45 – Ник Перумов: Q&A.

• 16:05 – «Седьмой игрок». Q&A с актёрами хоккейной комедии.

• 16:25 – Стефан Капичич: Q&A.

• 16:55 – «Через тернии к звёздам». Презентация фантастического сериала по Киру Булычёву.

• 17:15 – «Приманка». Презентация хоррора и показ эксклюзивных материалов с участием актёров Лукерьи Ильяшенко и Владимира Гарцунова и создателей фильма.

• 17:30 – «Порча. Лучшие друзья». Презентация хоррора с участием Фёдора Федотова, Тины Стойилкович, Чингиза Гараева и создателей фильма.

• 17:50 – Косплей-конкурс Comic Con Игромир. Подведение итогов.

• 18:15 – DRUMMATIX. Музыкальное выступление.

Фото: пресс-служба фестиваля