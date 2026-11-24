В наступающий уикенд в официальный прокат выйдет релиз, способный отобрать у МАЙКЛА статус самого кассового зарубежного фильма года в России. Речь о новой главе популярной фантастической франшизы ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ (AK). В новом приквеле создатели решили рассказать о важной временной точке в хронологии Панема, а именно юбилейных, 50-х «Голодных играх», когда в них участвовал молодой Хеймитч Эбернети, один из наиболее любимых героев основных фильмов. Необычный ракурс для хорошо известной киновселенной способен вызвать искренний интерес как фанатов, так и широкой аудитории, тем более что это позволило вернувшемуся к режиссуре франшизы Фрэнсису Лоуренсу подобрать крайне привлекательный актерский состав (Джозеф Зада, Рэйф Файнс, Эль Фаннинг, Гленн Клоуз, Джесси Племонс, Киран Калкин, Маккенна Грейс и другие). Также в активе проекта масштабная рекламная кампания, широкая роспись от дистрибьютора и статус одной из самых ожидаемых картин года, что уже подтвердилось высокими международными сборами. С оглядкой на ощутимый рост интереса к голливудскому контенту в последнее время можно рассчитывать, что новинка как минимум повторит показатели хита ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (539 млн и 973 тысячи проданных билетов), также выпущенного прокатчиком «Атмосфера Кино» в прошлом ноябре.

На контрпрограммировании основному релизу постарается сработать АЛЕКСАНДР I (CP), новый фильм полудокументального цикла «Русь», рассказывающего о правителях Российской империи. Кассовый потенциал ленты приходится оценивать сдержанно, так как зрительский интерес к циклу с каждым новым проектом уменьшается, к тому же прямо сейчас параллельно продолжает идти нашумевший игровой фильм той же направленности РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ. В то же время новинка может заинтересовать возрастного зрителя, не знакомого с ГОЛОДНЫМИ ИГРАМИ, плюс заметный вклад в кассу релиза призваны внести коллективные школьные походы, как это было с предыдущими частями исторической франшизы. В связи с этим можно рассчитывать, что лента выступит на уровне проектов РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (33,9 млн и 69 тысяч зрителей) и ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (37,7 млн и 91 тысяча проданных билетов).

Родители с детьми смогут выбрать для просмотра на уикенде мультфильм ДВОРНЯШКА (VLG) от студии nWAVE, рассказывающий о дворовом псе, который отправился на собачью выставку на поиски семьи и друзей. Истории про говорящих животных традиционно вызывают повышенный интерес у отечественной аудитории, хотя данный мультфильм пока демонстрирует не самые высокие рейтинги ожидания. В то же время не станем забывать, что дистрибьютор «Вольга» умеет хорошо работать с европейской анимацией, так что ДВОРНЯШКЕ наверняка будет по силам попасть в диапазон между ЧАРЛИ ЧУДО-ПСОМ (18,8 млн и 47 тысяч зрителей) и ЗВЕРОЛЮЦИЕЙ (29,5 млн и 76 тысяч зрителей).

Также в прокат выйдут хоррор АДСКИЙ ГОЛЛИВУД (CIPA), комедия ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ 2. ХОД КОНЕМ (NMG), экшн ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» (KNM) и фантастика КИБЕР-ДЕВУШКИ (KNLG). Кроме того, сегодня в кинотеатрах дебютировал документальный проект РОБЕРТ УИЛСОН: КРАСОТА – В ЗАГАДКЕ (COOL).

В пиратском сегменте останутся доминировать фэнтези СКРУДЖ и фантастика ГОДЗИЛЛА: МИНУС НОЛЬ, которые не окажут на основную кассу существенного влияния.

Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ

24.11.2026 Автор: Никита Никитин