Не обошлось и без увольнений

Сопредседатели Skydance Motion Picture Group Дана Голдберг и Джош Гринштейн представили новую управленческую структуру киноподразделений Paramount Pictures и Warner Bros. Pictures.

Paramount Pictures возглавят Дон Грейнджер, продюсировавший ряд проектов Skydance, и Кира Голдберг, переходящая из Netflix после работы на посту вице-президента по полнометражному кино. Руководство Warner Bros. Pictures доверено Джесси Эрману, который проработал в студии около 20 лет, прежде занимая должность президента по производству и разработке.

Изменения затронут и анимационное направление. Билл Дамашке покинет Warner Bros. Pictures Animation и после переходного периода полностью сосредоточится на продюсерской деятельности. Его обязанности на время перехода разделят Дженнифер Додж и Трейси Балтазор, которые возьмут под контроль анимационное производство обеих студий.

При этом экс-глава Pixar Джон Лассетер сохранит руководство Skydance Animation, продолжив работу с президентом подразделения Холли Эдвардс, а Ричард Бренер останется во главе New Line Cinema.