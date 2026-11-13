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Новый фильм франшизы «Пятница, 13-е» запущен в работу

Автор: БК

13 ноября 2026

Режиссером картины выступит Стив Майнер

Джейсон Вурхиз вернется на большие экраны впервые почти за два десятилетия. Режиссером новой части хоррор-франшизы ПЯТНИЦА, 13-Е станет Стив Майнер.

75-летний постановщик хорошо знаком поклонникам серии: он снял вторую и третью части франшизы. Именно в последней Джейсон впервые появился в своей знаменитой хоккейной маске. Кроме того, Майнер работал над такими фильмами, как ЛЭЙК ПЛЭСИД: ОЗЕРО СТРАХА, ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУСТЯ, ЧЕРНОКНИЖНИК и ДОМ.

Сценарий новой ленты написал начинающий автор Дэвид Флигель, а финансированием и производством займется семья Барсамян, контролирующая права на франшизу через компанию Horror, Inc.

Премьера новой ПЯТНИЦЫ, 13-Е намечена на 2027 год. Дистрибьютором независимого фильма в США выступит компания Cineverse, выпустившая триквел УЖАСАЮЩЕГО, ремейк ТОКСИЧНОГО МСТИТЕЛЯ и ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ-ХИЛЛ.

Фото: кадр из фильма ПЯТНИЦА, 13-Е — ЧАСТЬ 8: ДЖЕЙСОН ШТУРМУЕТ МАНХЭТТЕН

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