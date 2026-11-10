Обзор новинок проката на уикенде 12–15 ноября

В ближайший уикенд отечественный прокат переживет нашествие очередных семейных проектов. Родители с детьми смогут выбрать из двух ориентированных на них новинок, главной из которых видятся ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI). Потерявшийся в большом городе милый и маленький CG-пингвин – безоговорочный козырь фильма, явно рассчитанного на самого юного зрителя. Дистрибьютор провел масштабную рекламную компанию, совокупный охват партнерской поддержки в которой обещал превысить 15 млн человек. В промокомпании активно принимали участие актеры, посев контента по релизу осуществлялся в популярных соцсетях, а специально к премьере была выпущена новелизация фильма с кинообложкой. Все это позволяет рассчитывать, что стартовые сборы картины устремятся к показателям аналога ЖДУН 2 (57,8 млн).

Конкуренцию пингвиненку составит детский деревенский детектив ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ (CP). В отличие от проекта «Нашего кино» новинка от «Централ Партнершип» имеет шансы дополнительно заинтересовать подростков. В то же время ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ сложно назвать событийным кино с оригинальным хай-концептом: история о приключениях детей в деревне вызывает определенные ассоциации с летним хитом НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Ориентиром по сборам в данном случае можно считать похожий проект ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА (12,2 млн). Отдельно стоит учитывать, что на кассовом потенциале обеих новинок в негативную сторону может сказаться текущая перегруженность семейного сегмента, в котором на данный момент работают минимум четыре крупных холдовера.

По сегменте остросюжетного кино на уикенде также ожидается серьезное пополнение. Комедийный хоррор ПСИХОПАТКА (VLG) с участием звезды СОБИРАТЕЛЯ ДУШ Майки Монро нацелен сразу на несколько сегментов аудитории, а именно ценителей хорроров, любителей гротескных черных комедий и даже поклонников фестивального кино и знакомых с романом-первоисточником Вирджинии Фейто. Как известно, премьера проекта состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, где картина собрала преимущественно положительные отзывы. От новинки можно ожидать попадания в диапазон от ДОЧЕРИ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (16,6 млн) до ОДНОГО ЦЕЛОГО (38,8 млн).

Дмитрий Некрасов: «Фильм оказался ровно тем, что обещает реклама: атмосферным, стильным, местами жутковатым и при этом по-настоящему смешным. Визуальная эстетика, абсурдный юмор и демонстративная жестокость временами напоминают кино Йоргоса Лантимоса – с той же любовью к гротеску, неловким ситуациям и черному юмору. Главная удача картины – Майка Монро: это полноценный актерский бенефис, в котором она убедительно сочетает обаяние, безумие и пугающую непредсказуемость».

В конкуренцию с ПСИХОПАТКОЙ на уикенде вступит ЛЕС (CPF) – российский триллер, у которого также есть фестивальный флер. На смотре «Окно в Европу» картина Гамлета Дульяна получила приз зрительских симпатий. Кроме того, лента набрала довольно высокие рейтинги ожидания за счет популярности литературного первоисточника авторства Светланы Тюльбашевой. Прокатчик активно привлекает к премьере именно фанатов книги, а также делает акцент на звездном актерском составе (Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Роза Хайруллина). Таким образом, новинка также может сработать сразу по нескольким направлениям и зацепить как любителей саспенса, так и более подготовленную аудиторию. Но, как и в случае зарубежного соседа по дате, многое в прокатной судьбе картины будет зависеть от «сарафанного радио». Нижнюю границу сборов для ленты предлагает фильм ДОМОВОЙ (15,5 млн).

Дмитрий Некрасов: «ЛЕС может заинтересовать зрителей, которым близки социально-психологические драмы с элементами триллера и несколькими переплетающимися сюжетными линиями. Однако расхождение между жанровым позиционированием и фактическим содержанием может стать проблемой: любители хоррора и мистики, ожидающие пугающей атмосферы и сверхъестественных событий, рискуют не получить желаемого».

Если у описанных выше премьер есть шансы выйти на широкую аудиторию, то драма Веры Сторожевой ЛИЛЯ (AK), скорее всего, заинтересует исключительно продвинутого зрителя, которого не отпугнет черно-белый формат и внушительный хронометраж. Тем не менее, лента может выступить лучше консервативных ожиданий за счет узнаваемого бренда, информационной поддержки Первого канала и акцента на романтическую линию, способную привлечь активную женскую аудиторию. Ориентиром по стартовым сборам можно назвать проект 1993 (12,3 млн).

Также в прокат выйдут фильм ужасов БЕЗЛИКИЕ. КОШМАР ДЖУНГЛЕЙ (KNLG), комедия ДЕВИЧНИК В СПА (TRP), анимация ЗВЕРОДВИЖ (TNL), хоррор ИНФЛЮЕНСЕР (EXP), мультфильм ИСТОРИЯ ОГНЯ (KNLG), драма НОВЫЙ ДОМ (VRT) и документальный проект РЕДКИЕ (SMKT).

Главной новинкой пиратского сегмента станет мультфильм КОТ В ШЛЯПЕ, который может переключить на себя часть активной семейной аудитории.

Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА

10.11.2026 Автор: Никита Никитин