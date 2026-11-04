Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 ноября

Предстоящий уикенд стартует сразу после праздничного дня 4 ноября, на который приходится выход большинства амбициозных премьер недели, однако учитываться в данном прогнозе не будет.

Лидерство в прокате должен сохранить исторический эпик РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). На второй неделе отечественный проект может показать умеренное для жанра падение и заработать еще порядка 130-140 млн рублей.

Судя по предпродажам, главной новинкой уикенда станет перевыпуск фэнтезийной мелодрамы СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ (KAP). Третья часть франшизы должна немного уступить в сборах предшественнику и записать на свой счет около 70 млн рублей за четыре дня проката.

Российская семейная картина ЖИВАЯ КНИГА (AK) выходит в прокат в условиях серьезной жанровой конкуренции со стороны холдоверов и, скорее всего, освоит по итогам уикенда порядка 35-40 млн рублей.

Британская фэнтези-драма ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ (PVZGL) должна стать главным предложением уикенда для взыскательной аудитории, о чем свидетельствует достаточно высокий уровень предпродаж. Скорее всего, в стартовый уикенд новинка освоит порядка 30-35 млн рублей.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

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04.11.2026 Автор: БК