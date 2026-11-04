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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 ноября


«Рождение империи» сохранит лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ CP 2000 140 000 000 1 731 173 70 000 -41
2 ЧУДО-ЮДО NMG 1500 75 000 000 927 414 50 000 -46
3 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ AK 1500 70 000 000 865 587 46 667 -46
4 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК KAP 1000 70 000 000 865 587 70 000 -
5 БИТВА МОТОРОВ CP 800 70 000 000 865 587 87 500 -43
6 МОРОЗКО CP 1500 50 000 000 618 276 33 333 -44
7 ЖИВАЯ КНИГА AK 1800 36 000 000 445 159 20 000 -
8 ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ PVZGL 700 33 000 000 408 062 47 143 -
  544 000 000 6 726 846  

Предстоящий уикенд стартует сразу после праздничного дня 4 ноября, на который приходится выход большинства амбициозных премьер недели, однако учитываться в данном прогнозе не будет.

Лидерство в прокате должен сохранить исторический эпик РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). На второй неделе отечественный проект может показать умеренное для жанра падение и заработать еще порядка 130-140 млн рублей.

Судя по предпродажам, главной новинкой уикенда станет перевыпуск фэнтезийной мелодрамы СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ (KAP). Третья часть франшизы должна немного уступить в сборах предшественнику и записать на свой счет около 70 млн рублей за четыре дня проката.

Российская семейная картина ЖИВАЯ КНИГА (AK) выходит в прокат в условиях серьезной жанровой конкуренции со стороны холдоверов и, скорее всего, освоит по итогам уикенда порядка 35-40 млн рублей.

Британская фэнтези-драма ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ (PVZGL) должна стать главным предложением уикенда для взыскательной аудитории, о чем свидетельствует достаточно высокий уровень предпродаж. Скорее всего, в стартовый уикенд новинка освоит порядка 30-35 млн рублей.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

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04.11.2026 Автор: БК