Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 ноября

«Рождение империи» сохранит лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|CP
|2000
|140 000 000
|1 731 173
|70 000
|-41
|2
|ЧУДО-ЮДО
|NMG
|1500
|75 000 000
|927 414
|50 000
|-46
|3
|СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
|AK
|1500
|70 000 000
|865 587
|46 667
|-46
|4
|СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
|KAP
|1000
|70 000 000
|865 587
|70 000
|-
|5
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|800
|70 000 000
|865 587
|87 500
|-43
|6
|МОРОЗКО
|CP
|1500
|50 000 000
|618 276
|33 333
|-44
|7
|ЖИВАЯ КНИГА
|AK
|1800
|36 000 000
|445 159
|20 000
|-
|8
|ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ
|PVZGL
|700
|33 000 000
|408 062
|47 143
|-
|544 000 000
|6 726 846
Предстоящий уикенд стартует сразу после праздничного дня 4 ноября, на который приходится выход большинства амбициозных премьер недели, однако учитываться в данном прогнозе не будет.
Лидерство в прокате должен сохранить исторический эпик РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). На второй неделе отечественный проект может показать умеренное для жанра падение и заработать еще порядка 130-140 млн рублей.
Судя по предпродажам, главной новинкой уикенда станет перевыпуск фэнтезийной мелодрамы СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ (KAP). Третья часть франшизы должна немного уступить в сборах предшественнику и записать на свой счет около 70 млн рублей за четыре дня проката.
Российская семейная картина ЖИВАЯ КНИГА (AK) выходит в прокат в условиях серьезной жанровой конкуренции со стороны холдоверов и, скорее всего, освоит по итогам уикенда порядка 35-40 млн рублей.
Британская фэнтези-драма ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ (PVZGL) должна стать главным предложением уикенда для взыскательной аудитории, о чем свидетельствует достаточно высокий уровень предпродаж. Скорее всего, в стартовый уикенд новинка освоит порядка 30-35 млн рублей.
Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
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04.11.2026 Автор: БК