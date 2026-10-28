Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 октября - 1 ноября

В последнюю неделю октября главной новинкой российского проката должен стать масштабный исторический эпик РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Новинка претендует на старт в районе 160-180 млн рублей, что позволит ей возглавить таблицу лучших релизов уикенда.



Также в ТОП-10 должен попасть пластилиновый мультфильм британской студии Aardman БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (VLG). За четыре дня проката в копилке проекта может оказаться порядка 15-20 млн рублей.



Фото: постер фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

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28.10.2026 Автор: БК