Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 октября - 1 ноября

«Рождение империи» должно возглавить прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|CP
|2000
|170 000 000
|2 073 929
|85 000
|-
|2
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|1000
|100 000 000
|1 219 959
|100 000
|-36
|3
|ЧУДО-ЮДО
|NMG
|2200
|90 000 000
|1 097 963
|40 909
|-26
|4
|СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
|AK
|2200
|85 000 000
|1 036 965
|38 636
|-25
|5
|МОРОЗКО
|CP
|2000
|65 000 000
|792 973
|32 500
|-26
|6
|РУКИ ВВЕРХ! 2
|AK
|1200
|20 000 000
|243 992
|16 667
|-55
|7
|БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ
|VLG
|1200
|18 000 000
|219 593
|15 000
|-
|548 000 000
|6 685 373
В последнюю неделю октября главной новинкой российского проката должен стать масштабный исторический эпик РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Новинка претендует на старт в районе 160-180 млн рублей, что позволит ей возглавить таблицу лучших релизов уикенда.
Также в ТОП-10 должен попасть пластилиновый мультфильм британской студии Aardman БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (VLG). За четыре дня проката в копилке проекта может оказаться порядка 15-20 млн рублей.
Фото: постер фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
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28.10.2026 Автор: БК