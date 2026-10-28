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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 октября - 1 ноября


«Рождение империи» должно возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ CP 2000 170 000 000 2 073 929 85 000 -
2 БИТВА МОТОРОВ CP 1000 100 000 000 1 219 959 100 000 -36
3 ЧУДО-ЮДО NMG 2200 90 000 000 1 097 963 40 909 -26
4 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ AK 2200 85 000 000 1 036 965 38 636 -25
5 МОРОЗКО CP 2000 65 000 000 792 973 32 500 -26
6 РУКИ ВВЕРХ! 2 AK 1200 20 000 000 243 992 16 667 -55
7 БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ VLG 1200 18 000 000 219 593 15 000 -
  548 000 000 6 685 373  

В последнюю неделю октября главной новинкой российского проката должен стать масштабный исторический эпик РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Новинка претендует на старт в районе 160-180 млн рублей, что позволит ей возглавить таблицу лучших релизов уикенда.

Также в ТОП-10 должен попасть пластилиновый мультфильм британской студии Aardman БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (VLG). За четыре дня проката в копилке проекта может оказаться порядка 15-20 млн рублей. 

Фото: постер фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

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28.10.2026 Автор: БК