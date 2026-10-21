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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 октября


Сразу три семейные новинки должны будут попасть в топ-5 уикенда

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ AK 2200 140 000 000 1 667 659 63 636 -
2 БИТВА МОТОРОВ CP 1500 120 000 000 1 429 422 80 000 -41
3 ЧУДО-ЮДО NMG 2200 110 000 000 1 310 304 50 000 -
4 МОРОЗКО CP 2200 90 000 000 1 072 067 40 909 -
5 РУКИ ВВЕРХ! 2 AK 2000 44 000 000 524 122 22 000 -46
6 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ NMG 1500 30 000 000 357 356 20 000 -36
7 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК KAP 800 22 000 000 262 061 27 500 -47
8 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА NKI 1000 20 000 000 238 237 20 000 -39
9 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА CP 500 20 000 000 238 237 40 000 -46
10 ЦИКЛ ЗВЕРЯ VLG 700 14 000 000 166 766 20 000 -
  610 000 000 7 266 230  

Предстоящий уикенд ознаменуется началом осенних школьных каникул практически по всей стране, чем не применули воспользоваться отечественные дистрибьюторы. Сразу три новинки для всей семьи СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK), ЧУДО-ЮДО (NMG) и МОРОЗКО (CP) претендуют на львиную часть сеансов уикенда и на сборы в диапазоне от 80 до 150 млн рублей за четыре дня проката. Тут стоит отметить, что такая плотная конкуренция за целевую аудиторию явно скажется на стартовых цифрах новинок в сторону более низких показателей, однако, скорее всего, все три релиза вызовут повышенный интерес у школьников во время полноценной каникулярной недели. 

Также в прокат выйдет британский фильм ужасов ЦИКЛ ЗВЕРЯ (VLG), который претендует на старт в районе 13-15 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЮДО
 

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21.10.2026 Автор: БК