Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 октября

Сразу три семейные новинки должны будут попасть в топ-5 уикенда
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
|AK
|2200
|140 000 000
|1 667 659
|63 636
|-
|2
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|1500
|120 000 000
|1 429 422
|80 000
|-41
|3
|ЧУДО-ЮДО
|NMG
|2200
|110 000 000
|1 310 304
|50 000
|-
|4
|МОРОЗКО
|CP
|2200
|90 000 000
|1 072 067
|40 909
|-
|5
|РУКИ ВВЕРХ! 2
|AK
|2000
|44 000 000
|524 122
|22 000
|-46
|6
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
|NMG
|1500
|30 000 000
|357 356
|20 000
|-36
|7
|СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
|KAP
|800
|22 000 000
|262 061
|27 500
|-47
|8
|ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
|NKI
|1000
|20 000 000
|238 237
|20 000
|-39
|9
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|CP
|500
|20 000 000
|238 237
|40 000
|-46
|10
|ЦИКЛ ЗВЕРЯ
|VLG
|700
|14 000 000
|166 766
|20 000
|-
|610 000 000
|7 266 230
Предстоящий уикенд ознаменуется началом осенних школьных каникул практически по всей стране, чем не применули воспользоваться отечественные дистрибьюторы. Сразу три новинки для всей семьи СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK), ЧУДО-ЮДО (NMG) и МОРОЗКО (CP) претендуют на львиную часть сеансов уикенда и на сборы в диапазоне от 80 до 150 млн рублей за четыре дня проката. Тут стоит отметить, что такая плотная конкуренция за целевую аудиторию явно скажется на стартовых цифрах новинок в сторону более низких показателей, однако, скорее всего, все три релиза вызовут повышенный интерес у школьников во время полноценной каникулярной недели.
Также в прокат выйдет британский фильм ужасов ЦИКЛ ЗВЕРЯ (VLG), который претендует на старт в районе 13-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЮДО
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21.10.2026 Автор: БК