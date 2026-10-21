Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 октября

Предстоящий уикенд ознаменуется началом осенних школьных каникул практически по всей стране, чем не применули воспользоваться отечественные дистрибьюторы. Сразу три новинки для всей семьи СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK), ЧУДО-ЮДО (NMG) и МОРОЗКО (CP) претендуют на львиную часть сеансов уикенда и на сборы в диапазоне от 80 до 150 млн рублей за четыре дня проката. Тут стоит отметить, что такая плотная конкуренция за целевую аудиторию явно скажется на стартовых цифрах новинок в сторону более низких показателей, однако, скорее всего, все три релиза вызовут повышенный интерес у школьников во время полноценной каникулярной недели.



Также в прокат выйдет британский фильм ужасов ЦИКЛ ЗВЕРЯ (VLG), который претендует на старт в районе 13-15 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЮДО



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21.10.2026 Автор: БК