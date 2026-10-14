top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 октября


«Руки Вверх! 2» не сможет обойти «Битву моторов»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БИТВА МОТОРОВ CP 2000 170 000 000 2 025 015 85 000 -40
2 РУКИ ВВЕРХ! 2 AK 2000 110 000 000 1 310 304 55 000 -
3 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ NMG 1800 50 000 000 595 593 27 778 -33
4 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК KAP 1000 40 000 000 476 474 40 000 -50
5 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА NKI 1800 38 000 000 452 650 21 111 -33
6 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА CP 1000 32 000 000 381 179 32 000 -48
7 ВЫШКА 2 CAO 700 20 000 000 238 237 28 571 -48
  460 000 000 5 479 452  

Главной новинкой предстоящего уикенда станет музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK). Фильм демонстрирует неплохой уровень предпродаж, который, впрочем, более чем в два раза уступает показателям первой части франшизы. Скорее всего, за четыре дня проката картина соберет порядка 100-120 млн рублей.

Этого не хватит, чтобы отобрать пальму первенства у холдовера БИТВА МОТОРОВ (CP). Ретро-экшн с Иваном Янковским и Юрой Борисовым должен показать умеренное падение относительно стартовой недели и записать на свой счет еще около 170 млн рублей.

Остальные новинки уикенда рассчитаны на более узкие сегменты аудитории и, скорее всего, не смогут преодолеть порог сборов в 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ! 2

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8-11 октября

14.10.2026 Автор: БК