Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 октября

«Руки Вверх! 2» не сможет обойти «Битву моторов»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|2000
|170 000 000
|2 025 015
|85 000
|-40
|2
|РУКИ ВВЕРХ! 2
|AK
|2000
|110 000 000
|1 310 304
|55 000
|-
|3
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
|NMG
|1800
|50 000 000
|595 593
|27 778
|-33
|4
|СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
|KAP
|1000
|40 000 000
|476 474
|40 000
|-50
|5
|ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
|NKI
|1800
|38 000 000
|452 650
|21 111
|-33
|6
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|CP
|1000
|32 000 000
|381 179
|32 000
|-48
|7
|ВЫШКА 2
|CAO
|700
|20 000 000
|238 237
|28 571
|-48
|460 000 000
|5 479 452
Главной новинкой предстоящего уикенда станет музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK). Фильм демонстрирует неплохой уровень предпродаж, который, впрочем, более чем в два раза уступает показателям первой части франшизы. Скорее всего, за четыре дня проката картина соберет порядка 100-120 млн рублей.
Этого не хватит, чтобы отобрать пальму первенства у холдовера БИТВА МОТОРОВ (CP). Ретро-экшн с Иваном Янковским и Юрой Борисовым должен показать умеренное падение относительно стартовой недели и записать на свой счет еще около 170 млн рублей.
Остальные новинки уикенда рассчитаны на более узкие сегменты аудитории и, скорее всего, не смогут преодолеть порог сборов в 15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ! 2
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14.10.2026 Автор: БК