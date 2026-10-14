Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 октября

Главной новинкой предстоящего уикенда станет музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK). Фильм демонстрирует неплохой уровень предпродаж, который, впрочем, более чем в два раза уступает показателям первой части франшизы. Скорее всего, за четыре дня проката картина соберет порядка 100-120 млн рублей.

Этого не хватит, чтобы отобрать пальму первенства у холдовера БИТВА МОТОРОВ (CP). Ретро-экшн с Иваном Янковским и Юрой Борисовым должен показать умеренное падение относительно стартовой недели и записать на свой счет еще около 170 млн рублей.

Остальные новинки уикенда рассчитаны на более узкие сегменты аудитории и, скорее всего, не смогут преодолеть порог сборов в 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ! 2

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14.10.2026 Автор: БК