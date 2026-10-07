Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8-11 октября

Главной новинкой предстоящего уикенда должен стать отечественный релиз БИТВА МОТОРОВ (CP). Фильм с Юрой Борисовым и Иваном Янковским показывает хороший для жанра уровень предпродаж и претендует на старт в районе 250-280 млн рублей.

Перевыпуск второй части популярной young-adult-франшизы СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (KAP), скорее всего, не сможет повторить результат предыдущей части. Однако, судя по предварительным цифрам, он все равно должен порадовать кинотеатры и заработать порядка 80-90 млн рублей за четыре дня проката.

Также в топ-10 может пробиться французский мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО (VLG), который имеет шанс записать на свой счет 13-18 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ

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07.10.2026 Автор: БК