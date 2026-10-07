Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8-11 октября

«Битва моторов» должна уверенно возглавить прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|2200
|275 000 000
|3 291 048
|125 000
|-
|2
|СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
|KAP
|1000
|90 000 000
|1 077 070
|90 000
|-
|3
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
|NMG
|2200
|75 000 000
|897 559
|34 091
|-24
|4
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|CP
|1500
|70 000 000
|837 721
|46 667
|-35
|5
|ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
|NKI
|2000
|55 000 000
|658 210
|27 500
|-27
|6
|ВЫШКА 2
|CAO
|1000
|43 000 000
|514 600
|43 000
|-40
|7
|КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
|CP
|1200
|37 000 000
|442 796
|30 833
|-22
|8
|ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО
|VLG
|800
|15 000 000
|179 512
|18 750
|-
|660 000 000
|7 898 516
Главной новинкой предстоящего уикенда должен стать отечественный релиз БИТВА МОТОРОВ (CP). Фильм с Юрой Борисовым и Иваном Янковским показывает хороший для жанра уровень предпродаж и претендует на старт в районе 250-280 млн рублей.
Перевыпуск второй части популярной young-adult-франшизы СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (KAP), скорее всего, не сможет повторить результат предыдущей части. Однако, судя по предварительным цифрам, он все равно должен порадовать кинотеатры и заработать порядка 80-90 млн рублей за четыре дня проката.
Также в топ-10 может пробиться французский мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО (VLG), который имеет шанс записать на свой счет 13-18 млн рублей.
Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ
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07.10.2026 Автор: БК