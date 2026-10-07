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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8-11 октября


«Битва моторов» должна уверенно возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БИТВА МОТОРОВ CP 2200 275 000 000 3 291 048 125 000 -
2 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК KAP 1000 90 000 000 1 077 070 90 000 -
3 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ NMG 2200 75 000 000 897 559 34 091 -24
4 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА CP 1500 70 000 000 837 721 46 667 -35
5 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА NKI 2000 55 000 000 658 210 27 500 -27
6 ВЫШКА 2 CAO 1000 43 000 000 514 600 43 000 -40
7 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ CP 1200 37 000 000 442 796 30 833 -22
8 ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО VLG 800 15 000 000 179 512 18 750 -
  660 000 000 7 898 516  

Главной новинкой предстоящего уикенда должен стать отечественный релиз БИТВА МОТОРОВ (CP). Фильм с Юрой Борисовым и Иваном Янковским показывает хороший для жанра уровень предпродаж и претендует на старт в районе 250-280 млн рублей. 

Перевыпуск второй части популярной young-adult-франшизы СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (KAP), скорее всего, не сможет повторить результат предыдущей части. Однако, судя по предварительным цифрам, он все равно должен порадовать кинотеатры и заработать порядка 80-90 млн рублей за четыре дня проката.

Также в топ-10 может пробиться французский мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО (VLG), который имеет шанс записать на свой счет 13-18 млн рублей.

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ

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07.10.2026 Автор: БК