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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 октября


«Приключения мамонтенка» и «Царевна-Несмеяна» должны попасть в первую тройку релизов

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА CP 1800 75 000 000 888 626 41 667 -44
2 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ NMG 2200 70 000 000 829 384 31 818 -
3 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА NKI 2000 60 000 000 710 900 30 000 -
4 ВЫШКА 2 CAO 1300 52 000 000 616 114 40 000 -45
5 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ CP 1500 45 000 000 533 175 30 000 -51
6 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК KAP 900 38 000 000 450 237 42 222 -51
7 РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО NKI 1400 15 000 000 177 725 10 714 -56
  355 000 000 4 206 161  

В первый октябрьский уикенд лидерство в российском прокате, скорее всего, сохранит фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP) с результатом около 70-75 млн рублей.

Впрочем, сразу две главные новинки уикенда – ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ (NMG) и ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (NKI) – претендуют на старт в районе 60-70 млн рублей и при определенных обстоятельствах могут побороться с холдовером за первое место.

Остальные новинки уикенда ориентированы на более узкие зрительские сегменты и, скорее всего, не смогут преодолеть планку в 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ

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