Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 октября

«Приключения мамонтенка» и «Царевна-Несмеяна» должны попасть в первую тройку релизов
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|CP
|1800
|75 000 000
|888 626
|41 667
|-44
|2
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
|NMG
|2200
|70 000 000
|829 384
|31 818
|-
|3
|ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
|NKI
|2000
|60 000 000
|710 900
|30 000
|-
|4
|ВЫШКА 2
|CAO
|1300
|52 000 000
|616 114
|40 000
|-45
|5
|КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
|CP
|1500
|45 000 000
|533 175
|30 000
|-51
|6
|СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
|KAP
|900
|38 000 000
|450 237
|42 222
|-51
|7
|РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
|NKI
|1400
|15 000 000
|177 725
|10 714
|-56
|355 000 000
|4 206 161
В первый октябрьский уикенд лидерство в российском прокате, скорее всего, сохранит фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP) с результатом около 70-75 млн рублей.
Впрочем, сразу две главные новинки уикенда – ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ (NMG) и ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (NKI) – претендуют на старт в районе 60-70 млн рублей и при определенных обстоятельствах могут побороться с холдовером за первое место.
Остальные новинки уикенда ориентированы на более узкие зрительские сегменты и, скорее всего, не смогут преодолеть планку в 15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
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30.09.2026 Автор: БК