Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 октября

В первый октябрьский уикенд лидерство в российском прокате, скорее всего, сохранит фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP) с результатом около 70-75 млн рублей.

Впрочем, сразу две главные новинки уикенда – ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ (NMG) и ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (NKI) – претендуют на старт в районе 60-70 млн рублей и при определенных обстоятельствах могут побороться с холдовером за первое место.

Остальные новинки уикенда ориентированы на более узкие зрительские сегменты и, скорее всего, не смогут преодолеть планку в 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ

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30.09.2026 Автор: БК