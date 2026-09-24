Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24-27 сентября

Последний сентябрьский уикенд будет богат на разножанровые новинки. Лидером среди них должен стать отечественный фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP). Проект показывает достаточно высокий для жанра уровень предпродаж, что должно обеспечить ему старт в районе 110-130 млн рублей.

Продолжение популярного survival-триллера ВЫШКА 2 (CAO) станет главным предложением для молодежной аудитории в крупных городах. Благодаря устоявшемуся бренду новинка может заработать за первый уикенд порядка 50 млн рублей – почти вдвое больше, чем первая часть в 2022 году.

Отечественная историческая драма РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (NKI) рассчитана на более возрастную аудиторию и обладает меньшим кассовым потенциалом, чем конкуренты на дате, о чем свидетельствуют и более низкие показатели предпродаж. Скорее всего, за четыре дня проката в ее копилке окажется около 25 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА

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24.09.2026 Автор: БК