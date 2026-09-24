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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24-27 сентября


Лучшей новинкой недели должен стать фантастический боевик «Девятая планета»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА CP 1800 125 000 000 1 481 043 69 444 -
2 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ CP 1600 100 000 000 1 184 834 62 500 -39
3 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК KAP 1000 80 000 000 947 867 80 000 -51
4 ВЫШКА 2 CAO 1000 50 000 000 592 417 50 000 -
5 РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО NKI 1200 25 000 000 296 209 20 833 -
  380 000 000 4 502 370  

Последний сентябрьский уикенд будет богат на разножанровые новинки. Лидером среди них должен стать отечественный фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP). Проект показывает достаточно высокий для жанра уровень предпродаж, что должно обеспечить ему старт в районе 110-130 млн рублей.

Продолжение популярного survival-триллера ВЫШКА 2 (CAO) станет главным предложением для молодежной аудитории в крупных городах. Благодаря устоявшемуся бренду новинка может заработать за первый уикенд порядка 50 млн рублей – почти вдвое больше, чем первая часть в 2022 году.

Отечественная историческая драма РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (NKI) рассчитана на более возрастную аудиторию и обладает меньшим кассовым потенциалом, чем конкуренты на дате, о чем свидетельствуют и более низкие показатели предпродаж. Скорее всего, за четыре дня проката в ее копилке окажется около 25 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА

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24.09.2026 Автор: БК