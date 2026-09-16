Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17-20 сентября

Предстоящий уикенд ознаменуется выходом крупного отечественного релиза КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP). Семейная лента Алексея Нужного показывает высокий уровень интереса со стороны целевой аудитории и претендует на старт в районе 200-250 млн рублей.

Аномальные предпродажи демонстрирует перевыпуск экранизации популярного романа Стефани Майер СУМЕРКИ (KAP). Несмотря на сильный фанатский фактор, в копилке ленты может оказаться порядка 100-120 млн рублей за четыре дня проката.

Американский боевик КУРЬЕР (AK) с Аланом Ричсоном также должен попасть в топ-10 лучших релизов уикенда с 10-15 млн рублей на своем счету.

Фото: кадр из фильма СУМЕРКИ

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16.09.2026 Автор: БК