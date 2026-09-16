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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17-20 сентября


Главной новинкой недели станет семейный релиз «Как Иван в сказку попал»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ CP 2200 220 000 000 2 574 304 100 000 -
2 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК KAP 600 110 000 000 1 287 152 183 333 -
3 ХИТРЫЙ КОЙОТ CAO 1400 20 000 000 234 028 14 286 -45
4 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ VLG 1500 16 000 000 187 222 10 667 -45
5 КУРЬЕР AK 700 13 000 000 152 118 18 571 -
  379 000 000 4 434 823  

Предстоящий уикенд ознаменуется выходом крупного отечественного релиза КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP). Семейная лента Алексея Нужного показывает высокий уровень интереса со стороны целевой аудитории и претендует на старт в районе 200-250 млн рублей.

Аномальные предпродажи демонстрирует перевыпуск экранизации популярного романа Стефани Майер СУМЕРКИ (KAP). Несмотря на сильный фанатский фактор, в копилке ленты может оказаться порядка 100-120 млн рублей за четыре дня проката.

Американский боевик КУРЬЕР (AK) с Аланом Ричсоном также должен попасть в топ-10 лучших релизов уикенда с 10-15 млн рублей на своем счету.

Фото: кадр из фильма СУМЕРКИ

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16.09.2026 Автор: БК