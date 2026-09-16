Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17-20 сентября

Главной новинкой недели станет семейный релиз «Как Иван в сказку попал»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
|CP
|2200
|220 000 000
|2 574 304
|100 000
|-
|2
|СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
|KAP
|600
|110 000 000
|1 287 152
|183 333
|-
|3
|ХИТРЫЙ КОЙОТ
|CAO
|1400
|20 000 000
|234 028
|14 286
|-45
|4
|ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
|VLG
|1500
|16 000 000
|187 222
|10 667
|-45
|5
|КУРЬЕР
|AK
|700
|13 000 000
|152 118
|18 571
|-
|379 000 000
|4 434 823
Предстоящий уикенд ознаменуется выходом крупного отечественного релиза КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP). Семейная лента Алексея Нужного показывает высокий уровень интереса со стороны целевой аудитории и претендует на старт в районе 200-250 млн рублей.
Аномальные предпродажи демонстрирует перевыпуск экранизации популярного романа Стефани Майер СУМЕРКИ (KAP). Несмотря на сильный фанатский фактор, в копилке ленты может оказаться порядка 100-120 млн рублей за четыре дня проката.
Американский боевик КУРЬЕР (AK) с Аланом Ричсоном также должен попасть в топ-10 лучших релизов уикенда с 10-15 млн рублей на своем счету.
Фото: кадр из фильма СУМЕРКИ
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16.09.2026 Автор: БК