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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 сентября


Главной новинкой уикенда должен стать семейный проект «Хитрый койот»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХИТРЫЙ КОЙОТ CAO 2000 40 000 000 459 770 20 000 -
2 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ VLG 2000 30 000 000 344 828 15 000 -44
3 ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА AK 1500 30 000 000 344 828 20 000 -
4 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК AK 1200 27 000 000 310 345 22 500 -39
5 НАДЕЖДА WP 600 25 000 000 287 356 41 667 -
6 КРАЙ ЧУДЕС VLG 1200 18 000 000 206 897 15 000 -
7 МЯТЕЖ AK 1500 15 000 000 172 414 10 000 -54
  185 000 000 2 126 437  

Предстоящий уикенд будет богат на разножанровые новинки. Лучшей из них станет американская комедия ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO), претендующая на старт в районе 35-40 млн рублей.

Отечественный исторический проект ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (АК) пока демонстрирует умеренные показатели предпродаж, которые должны вылиться примерно в 30-35 млн рублей за четыре дня проката.

Корейский фантастический боевик НАДЕЖДА (WP) показывает на предварительном этапе цифры, сопоставимые с другим схожим проектом прокатчика – КОЛОНИЯ, и претендует на старт около 20-25 млн рублей.

Отечественный мультфильм КРАЙ ЧУДЕС (VLG) также должен войти в первую десятку лучших релизов уикенда с результатом около 15-17 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ХИТРЫЙ КОЙОТ

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09.09.2026 Автор: БК