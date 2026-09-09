Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 сентября

Предстоящий уикенд будет богат на разножанровые новинки. Лучшей из них станет американская комедия ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO), претендующая на старт в районе 35-40 млн рублей.

Отечественный исторический проект ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (АК) пока демонстрирует умеренные показатели предпродаж, которые должны вылиться примерно в 30-35 млн рублей за четыре дня проката.

Корейский фантастический боевик НАДЕЖДА (WP) показывает на предварительном этапе цифры, сопоставимые с другим схожим проектом прокатчика – КОЛОНИЯ, и претендует на старт около 20-25 млн рублей.

Отечественный мультфильм КРАЙ ЧУДЕС (VLG) также должен войти в первую десятку лучших релизов уикенда с результатом около 15-17 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ХИТРЫЙ КОЙОТ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 сентября

09.09.2026 Автор: БК