Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 сентября

Главной новинкой уикенда должен стать семейный проект «Хитрый койот»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХИТРЫЙ КОЙОТ
|CAO
|2000
|40 000 000
|459 770
|20 000
|-
|2
|ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
|VLG
|2000
|30 000 000
|344 828
|15 000
|-44
|3
|ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА
|AK
|1500
|30 000 000
|344 828
|20 000
|-
|4
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|1200
|27 000 000
|310 345
|22 500
|-39
|5
|НАДЕЖДА
|WP
|600
|25 000 000
|287 356
|41 667
|-
|6
|КРАЙ ЧУДЕС
|VLG
|1200
|18 000 000
|206 897
|15 000
|-
|7
|МЯТЕЖ
|AK
|1500
|15 000 000
|172 414
|10 000
|-54
|185 000 000
|2 126 437
Предстоящий уикенд будет богат на разножанровые новинки. Лучшей из них станет американская комедия ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO), претендующая на старт в районе 35-40 млн рублей.
Отечественный исторический проект ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (АК) пока демонстрирует умеренные показатели предпродаж, которые должны вылиться примерно в 30-35 млн рублей за четыре дня проката.
Корейский фантастический боевик НАДЕЖДА (WP) показывает на предварительном этапе цифры, сопоставимые с другим схожим проектом прокатчика – КОЛОНИЯ, и претендует на старт около 20-25 млн рублей.
Отечественный мультфильм КРАЙ ЧУДЕС (VLG) также должен войти в первую десятку лучших релизов уикенда с результатом около 15-17 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ХИТРЫЙ КОЙОТ
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09.09.2026 Автор: БК