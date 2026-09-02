Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 сентября

В лидерах останутся холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
|VLG
|2000
|63 000 000
|724 138
|31 500
|-32
|2
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|2000
|50 000 000
|574 713
|25 000
|-36
|3
|МЯТЕЖ
|AK
|1700
|35 000 000
|402 299
|20 588
|-45
|4
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2
|AK
|1800
|25 000 000
|287 356
|13 889
|-
|5
|НЕ ПО-ДЕТСКИ
|CAO
|1200
|20 000 000
|229 885
|16 667
|-
|6
|ТОНИ
|AMDT / AOF
|600
|17 000 000
|195 402
|28 333
|-
|7
|БЕГУЩАЯ
|VLG
|1000
|16 000 000
|183 908
|16 000
|-
|8
|СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
|VLG
|800
|15 000 000
|172 414
|18 750
|-36
|241 000 000
|2 770 115
В первый уикенд сентября в прокат выйдет сразу несколько разножанровых новинок, однако тройка лидеров, скорее всего, останется неизменной с прошлой недели – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ, ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK).
Главной премьерой недели должен стать семейный проект МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (AK). Предпродажи у релиза пока находятся не на самом высоком уровне, однако семейный жанр и широкая роспись позволяют рассчитывать на 25-30 млн рублей за уикенд.
Ниже ожиданий пока выглядят и предварительные показатели российской комедии НЕ ПО-ДЕТСКИ (CAO) с Сергеем Безруковым в главной роли. Скорее всего, за четыре дня проката фильм сможет заработать около 20 млн рублей.
Биографическая драма ТОНИ (AOF), напротив, демонстрирует обнадеживающую динамику предпродаж. Впрочем, релиз в первую очередь ориентирован на более избирательную аудиторию, поэтому по итогам недели его сборы, вероятно, составят 16-18 млн рублей.
Триллер БЕГУЩАЯ (VLG) с Галь Гадот, судя по всему, не вызвал заметного интереса у массового зрителя. Скорее всего, за неделю фильм заработает 15-17 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
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02.09.2026 Автор: БК