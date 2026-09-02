Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 сентября

В первый уикенд сентября в прокат выйдет сразу несколько разножанровых новинок, однако тройка лидеров, скорее всего, останется неизменной с прошлой недели – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ, ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK).

Главной премьерой недели должен стать семейный проект МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (AK). Предпродажи у релиза пока находятся не на самом высоком уровне, однако семейный жанр и широкая роспись позволяют рассчитывать на 25-30 млн рублей за уикенд.

Ниже ожиданий пока выглядят и предварительные показатели российской комедии НЕ ПО-ДЕТСКИ (CAO) с Сергеем Безруковым в главной роли. Скорее всего, за четыре дня проката фильм сможет заработать около 20 млн рублей.

Биографическая драма ТОНИ (AOF), напротив, демонстрирует обнадеживающую динамику предпродаж. Впрочем, релиз в первую очередь ориентирован на более избирательную аудиторию, поэтому по итогам недели его сборы, вероятно, составят 16-18 млн рублей.

Триллер БЕГУЩАЯ (VLG) с Галь Гадот, судя по всему, не вызвал заметного интереса у массового зрителя. Скорее всего, за неделю фильм заработает 15-17 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

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02.09.2026 Автор: БК