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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 сентября


В лидерах останутся холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ VLG 2000 63 000 000 724 138 31 500 -32
2 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК AK 2000 50 000 000 574 713 25 000 -36
3 МЯТЕЖ AK 1700 35 000 000 402 299 20 588 -45
4 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 AK 1800 25 000 000 287 356 13 889 -
5 НЕ ПО-ДЕТСКИ CAO 1200 20 000 000 229 885 16 667 -
6 ТОНИ AMDT / AOF 600 17 000 000 195 402 28 333 -
7 БЕГУЩАЯ VLG 1000 16 000 000 183 908 16 000 -
8 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ VLG 800 15 000 000 172 414 18 750 -36
  241 000 000 2 770 115  

В первый уикенд сентября в прокат выйдет сразу несколько разножанровых новинок, однако тройка лидеров, скорее всего, останется неизменной с прошлой недели  – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK).

Главной премьерой недели должен стать семейный проект МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (AK). Предпродажи у релиза пока находятся не на самом высоком уровне, однако семейный жанр и широкая роспись позволяют рассчитывать на 25-30 млн рублей за уикенд.

Ниже ожиданий пока выглядят и предварительные показатели российской комедии НЕ ПО-ДЕТСКИ (CAO) с Сергеем Безруковым в главной роли. Скорее всего, за четыре дня проката фильм сможет заработать около 20 млн рублей.

Биографическая драма ТОНИ (AOF), напротив, демонстрирует обнадеживающую динамику предпродаж. Впрочем, релиз в первую очередь ориентирован на более избирательную аудиторию, поэтому по итогам недели его сборы, вероятно, составят 16-18 млн рублей.

Триллер БЕГУЩАЯ (VLG) с Галь Гадот, судя по всему, не вызвал заметного интереса у массового зрителя. Скорее всего, за неделю фильм заработает 15-17 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

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02.09.2026 Автор: БК