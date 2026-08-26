Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 августа

Последний летний уикенд ознаменуется выходом в прокат сразу двух заметных премьер. Лидером среди них видится отечественный мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG). Новинка слегка обходит первую часть по предварительным цифрам, однако более серьезная конкуренция за семейную аудиторию со стороны холдоверов не позволит ей повторить результат предшественника. Скорее всего, к концу уикенда на счету анимационного релиза окажется 80-90 млн рублей.

Американский боевик МЯТЕЖ (AK) с Джейсоном Стэйтемом, напротив, демонстрирует не самые уверенные предпродажи и, скорее всего, выступит в районе 60-70 млн рублей, что несколько ниже результатов последних работ актера. В первую очередь это связано с серьезной конкуренцией со стороны лидера проката – релиза альтернативного проката ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ.

Остальные новинки рассчитаны на более узкие сегменты аудитории и вряд ли смогут преодолеть планку в 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

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26.08.2026 Автор: БК