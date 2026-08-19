Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20-23 августа

Предстоящий уикенд ознаменуется выходом в альтернативный прокат долгожданного блокбастера ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Новая часть франшизы о самом популярном супергерое в мире может заработать в свой первый уикенд от 300 до 500 млн рублей, что, без сомнения, позволит ей возглавить таблицу лучших релизов недели.

Главной официальной премьерой уикенда должна стать сатирическая комедия ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (VLG) с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой в главных ролях. У фильма неплохой уровень предпродаж, согласно которым новинка может освоить порядка 30-35 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

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19.08.2026 Автор: БК