Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20-23 августа

«Человек-паук: Новый день» выходит в альтернативный прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|2000
|120 000 000
|1 445 783
|60 000
|-38
|2
|СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
|VLG
|2000
|40 000 000
|481 928
|20 000
|-35
|3
|ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
|VLG
|1200
|30 000 000
|361 446
|25 000
|-
|4
|МАЙКЛ
|VLG
|400
|15 000 000
|180 723
|37 500
|-37
|205 000 000
|2 469 880
Предстоящий уикенд ознаменуется выходом в альтернативный прокат долгожданного блокбастера ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Новая часть франшизы о самом популярном супергерое в мире может заработать в свой первый уикенд от 300 до 500 млн рублей, что, без сомнения, позволит ей возглавить таблицу лучших релизов недели.
Главной официальной премьерой уикенда должна стать сатирическая комедия ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (VLG) с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой в главных ролях. У фильма неплохой уровень предпродаж, согласно которым новинка может освоить порядка 30-35 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
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19.08.2026 Автор: БК